50+不是終點！前美容業老闆「晉升鑽石級殊榮」在東森上演逆轉人生啟示錄

▲太陽團隊宜蘭小組聚會，是東森消費聯盟「鑽石級經銷商」許珀璋與夥伴們一同分享與進步重要時刻。（圖／許珀璋提供，下同）

記者萬玟伶／台北採訪

「在加入東森消費聯盟以前，我曾在外商直銷公司運作了10年，但那些重消、囤貨、漲價、削價、高門檻獎金制度等問題，一度讓我失去對這一行的希望與信心。」現年56歲、上個月甫晉身為鑽石級經銷商的許珀璋，風光背後其實有起有落。他娓娓道來一路以來的創業經歷，原來他也曾是美容業的經銷商，曾投資300萬元創業，卻始終在「毛利高、淨利低」的循環中疲於奔命，在外商直銷產業打滾10年的經驗，也讓他幾近絕望。直到一位熟識的姐姐7度拜訪，引領他認識東森的品牌、產品與制度，才讓他重新燃起對未來的希望。

50歲再次出發

選擇「東森」讓專業延續、重燃自信

「當我看到東森集團願意投入千億資源來經營，真的是大開眼界，這是一個完全不同的機會！」讓許珀璋印象深刻的包括，產品類別多元，從食品維持健康到日常用品皆有涵蓋，讓經營更具彈性與實用性。再者，與國立臺灣大學幹細胞與再生醫學實驗室合作研發的AMPK東森新世代活泉精華膠囊，也讓他感到信賴與專業。尤其，他特別讚賞東森集團收購自然美，讓他多年來的美容專業得以延續與發揮。不過許珀璋也回憶，剛加入東森消費聯盟時，首先面對的就是來自家人朋友的質疑，「怎麼又跳去東森？」、「你這次是認真的嗎？」輾轉不同公司的背景，反而成為他推廣時的阻力。

儘管擁有多年經驗，初來乍到東森消費聯盟的他，仍需重新熟悉產品、了解公司制度，並在實作中學習。在50多歲持續緊抓事業經營機會的許珀璋，積極參與教育訓練，透過大量行動分享，也重拾陌開的熱情。

▲百萬領袖培訓營對於許珀璋來說，是一個挑戰自我、迅速成長的關鍵機會。

從陌生開發到複製團隊成功案例

用大量行動創造轉機與業績

然而真正的轉折點來自一次義務協助。許珀璋回憶，某次他為了支援團隊中一位宜蘭退休老師，他協助夥伴打造超過20多場說明會，進而接觸不同背景的夥伴。「這些族群是我過去少有接觸的對象，這次經驗讓我深入理解他們的需求，無論是追求維持身體健康、尋求多元化收入，或是渴望生活的轉變，我都能結合東森消費聯盟的資源，提供最適切的協助與建議。」樂於助人的他說，「幫助別人，讓我自己學得更多。」

經過多年努力，以及團隊夥伴的竭力幫助下，許珀璋不負眾望於2025年3月晉升為鑽石級經銷商。他謙遜表示，「在東森的成功不只是靠產品，更仰賴完整的教育訓練系統。」在這段期間，他除了感謝團隊夥伴的照顧，每週也積極參與團隊定聚、線上學習、充實新知、勤練基本功，投入東森消費聯盟為經銷商規劃的各種課程。「尤其是區長訓、招商會、領袖培訓營等課程，讓我逐漸從一位分享者，轉變為具領導力的經營者。透過團隊與課程，協助夥伴們創造穩定複製與成長的動能。」

▲東森消費聯盟紀坤傑執行長（左）頒贈三星鑽石殊榮予許珀璋（右）。

▲新晉升鑽石級經銷商的許珀璋，與東森消費聯盟王辭笙執董（右）合影。

從月入破萬到月入數十萬

堅持「細膩的售後服務」讓每一步都走得更踏實

第一次月入破萬時，許珀璋自謙道，「這個階段的達標只能說感謝朋友捧場，但要讓朋友從捧場到愛用，甚至一起轉變成分享者，才是最重要的。」而當月入終於迎來破十萬的好成績時，他亦深知，這是團隊合作與細膩售後服務的成果。「我們會在15天內主動追蹤消費者的使用情況，確保產品發揮最佳效果。同時，我也經常邀請潛在夥伴到店裡泡茶、唱歌、聚餐，透過生活化互動自然開啟對話，進而了解他們的真實需求。」

「我不繼續向上，底下的夥伴們也無法繼續往上升級，所以我選擇在這個時間點，帶領大家一起前進。」許珀璋細數，這幾年下來，他的夥伴遍及北、中、南與台東，現在每個月至少有10天左右需要跑遍外縣市，親自協助當地夥伴談案與推廣。他相信，「只有走出去，才能真正幫助更多人看見東森的機會。」

▲許珀璋（中）出席星耀領袖表揚會。

成功的道路不擁擠

只缺乏堅持到底的人

目前，許珀璋旗下已有約700位會員，5位紅寶與10餘位總監。他將目標設定在2025年12月晉升皇冠、挑戰月收入百萬，並協助夥伴晉升鑽石與紅寶。談到對東森直銷平台未來的發展，許珀璋滿懷感恩表示，「感謝東森集團王令麟總裁，以千億集團資源為我們打造出成功的事業經營平台，讓我們能在這裡圓夢。」他相信，在公司每年持續創新商業模式、優化商品結構的引領下，東森消費聯盟更將進一步邁向國際舞台。

「我希望透過這份事業，幫助更多台灣人維持健康，尤其面對高齡化社會的挑戰，我們更應該扮演好『健康守門人』的角色。」這是許珀璋對社會的承諾，也是他經營的初衷。最後，許珀璋熱情道，「很多人想成功卻往往半途而廢，其實成功的關鍵，不在於消費者有沒有接受，而在我們是否夠堅持。這是一輩子的事業，只要方向對、團隊對、制度對，就沒有理由放棄。」

＊東森消費聯盟（即東森全球事業股份有限公司）為多層次傳銷事業。