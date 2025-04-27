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從照顧家庭到帶領團隊！家庭主婦「挺姪女」意外在東森闖出鑽石路

▲▼東森直消鑽石級經銷商胡月琴。（圖／胡月琴提供）

▲甫晉升鑽石級經銷商的胡月琴，與東森消費聯盟王辭笙執董（右）合影。（圖／胡月琴提供，下同）

記者萬玟伶／台北報導

「在加入東森消費聯盟以前我從來沒有做過直銷，連跟陌生人開口都不敢。」胡月琴回憶她的創業起點，從家庭主婦走到鑽石級經銷商，這條路她走得不快，卻很踏實。她的故事，既是無數女性創業者心境的縮影，也是孕育蛻變的真實寫照。

疫情開啟轉機，為了「挺姪女」誤打誤撞加入東森大家庭
2020年12月正值疫情初起，當時的胡月琴只是個以家庭為重、專注照顧3個孩子的媽媽。某日，姪女邀請她參加一場說明會，抱著支持親人的心意前往，「沒想太多，就這樣加入了。」但這個「沒想太多」的決定，卻意外翻轉了她的人生。

胡月琴在一次因緣際會下，團隊中的皇冠級經銷商忻樺老師介紹她一款與臺灣大學幹細胞與再生醫學實驗室合作研發的產品-AMPK東森新世代活泉精華膠囊，「我很意外，吃不到一年，我感受到體力增強、體質也調整了」她說這是東森給她的第一份「禮物」，這樣的親身轉變，也讓她更有信心推薦產品、分享事業。

▲▼ 東森消費聯盟,鑽石級,經銷商,健康,高齡,成功,創業,王令麟。（圖／胡月琴提供）

▲因為「挺姪女」而意外加入東森的胡月琴表示，一路以來也很感謝家人的全力支持！

從單純的參與者，轉變為真正的經營者
對於做了30多年的家庭主婦、人脈有限且不擅言辭的胡月琴來說，直銷領域的一切都充滿茫然與陌生，「不會說」和「不懂制度」成了她創業初期的最大障礙。「這段期間最大的挑戰就是『市場開發』和『如何建立自信』！」還好在朋友的鼓勵與團隊的支持下，她慢慢轉變心態，「我自己要先強大起來，未來才有能力帶人。」

初期胡月琴一邊照顧家庭，一邊學習話術、制度、產品知識，讓她逐漸看見努力的價值。但她回憶，真正的轉變來自2022年11月她參加由東森規劃的幹部訓練課程，這門課程不僅讓她全面了解公司制度、行動方法與創業心態，更重要的是，讓她清晰看見了自己想要的未來。

在這之後，她一週會花一天的時間到台中參與團隊活動，此後也更積極投入市場開發。陸續在2023年5月成功邀請2位朋友加入團隊，一起拚事業。「還好我跟對了團隊與老師，他們在這段期間一直陪著我慢慢融入，當我有意想找朋友加入時，他們也會陪著我一起將產品帶給朋友了解。」更讓她開心的是，這2位朋友的生活與狀況的確也變得愈來愈好。「我自己也被這些經驗啟發，我竟然也可以開始幫助需要的朋友了！」

▲▼ 東森消費聯盟,鑽石級,經銷商,健康,高齡,成功,創業,王令麟。（圖／胡月琴提供）

▲全台跑透透的胡月琴，甚至還與團隊一起前往小琉球分享東森事業，順道交流旅遊。

晉升鑽石只開心了幾秒，「喜悅只是暫時，帶著夥伴持續前進才是重點。」
從2020年12月加入，到2025年3月取得鑽石級殊榮，沒有沉浸在喜悅太久的胡月琴害羞道，「其實我只開心了幾秒，接著告訴自己『這只是另一個階段的開始』。」她笑言，「大家都有賺到錢，是我最開心的事。」她亦深知，真正的成功不是自己賺多少，而是能否帶領更多夥伴一起前進。

曾經是被團隊與老師帶領著成長的「直銷小白」，如今成為引領他人向前的老師，胡月琴從極度害羞的家庭主婦，蛻變為侃侃而談的創業家。為了穩定團隊成長，她與夥伴固定參與各區小組會議，從嘉義、彰化、台南到台北，幾乎每天都有排程，團隊也持續在線上回報並檢討進度。「我認為成功的關鍵在於，我們每個人不只想要經營自己，而是更想要打造一個能穩定複製成功案例的團隊。」

▲▼ 東森消費聯盟,鑽石級,經銷商,健康,高齡,成功,創業,王令麟。（圖／胡月琴提供）

▲2024年與團隊夥伴一起參加菁英獎勵，於上海、蘇州參訪。

寶貴心法分享——拒絕不代表結束，有可能是對方還沒準備好
當被問到帶領團隊的心法時，胡月琴毫不猶豫地回答——帶心！她認為真正的領導者，是要把夥伴的問題當成自己的問題去解決，「用心陪伴，比什麼都重要。」

她也分享3個在創業過程中最重要的觀念：
1. 拒絕不是否定你，而是對方還沒準備好。（持續溝通，了解對方的顧慮，等待合適的時機。）
2. 低潮即是轉機，真正的成長都發生在最艱難的時候。（從失敗中學習，調整策略，才能迎來突破。）
3. 直銷不是誰衝得快，而是誰走得久，堅持下去才會成功。（穩紮穩打，持續努力，時間會證明一切。）

從家庭主婦，華麗轉身成為鑽石級經銷商的一員，她提醒所有剛加入的新夥伴，「給自己時間，也給自己肯定，當你願意踏出第一步，就已經比還在觀望的人強太多了。」

▲▼ 東森消費聯盟,鑽石級,經銷商,健康,高齡,成功,創業,王令麟。（圖／胡月琴提供）

▲團隊定期會在皇冠級經銷商蔡忻樺的家中，進行小組聚會的課程與分享。

▲▼ 東森消費聯盟,鑽石級,經銷商,健康,高齡,成功,創業,王令麟。（圖／胡月琴提供）

▲晉升鑽石的胡月琴（右）與一路提攜她的皇冠級經銷商蔡忻樺（左），一同曬出與優秀的收單成果。

下一個目標「戴上皇冠」，帶領團隊夥伴一起站上舞台
現在的胡月琴，每日與團隊一起回報、共學、策劃行動，她的目標也迅速調整為，帶領夥伴邁向「皇冠經銷商」之路，讓更多人也能站上屬於自己的舞台。「我們這個團隊，是把愛傳下去的團隊。用愛經營、用心陪伴，我相信每個人都能發光發熱。」

對胡月琴來說，這份事業不只是收入的來源，更是人生的轉捩點。她引用營運長陳志昌曾經講過的激勵語，「拚一個春夏秋冬，贏一個無悔人生。」胡月琴忍不住激動形容，當初聽到這句話的她，心裡有多感動。「那時的我對自己說，我會堅持到底、站上舞台上面發光發熱，我也會讓更多夥伴像我一樣，看見希望，走向幸福。」

＊東森消費聯盟(即東森全球事業股份有限公司)為多層次傳銷事業

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