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號召台灣青年赴陸創業 海基會示警：小心是詐騙！

▲▼海基會大樓。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳冠宇／台北報導

詐騙手法推陳出新，海基會提醒，近期傳出以輔導台灣青年赴大陸創業為名，收取報名費組團赴大陸，結果卻是虛假不實、主辦方獲利後就「拍拍屁股走人」，提醒國人務必審慎避免誤入詐騙。

海基會今（28）日於臉書表示，近期收到包括台商在內的提醒，台灣有自稱專業輔導青年創業的團體，掛著「輔導台灣青年創業」名義，在台灣收取報名費，組織台灣青年創業考察團到四川。

當地台商提醒，這些團體實際上涉嫌虛假宣傳、偽造證件及相關履歷，甚至試圖以團員名義，申請當地補助與貸款，再從中分潤。

海基會指出，根據當地台商協會瞭解，這些被招募的青年很可能在不完全知情的情況下，淪為違法操作的工具，甚至可能背負不必要的債務與法律風險，主辦單位極可能獲取不當利益後「拍拍屁股走人」，轉嫁風險給無辜的台灣青年。

文章稱，台商協會希望透過海基會提醒國人注意，避免受騙上當。

海基會提醒，欲至大陸創業或參加考察行程的朋友，一定要審慎查證主辦單位的背景；若對方要求提供不實資料、代辦證件、承諾補助/貸款分潤等，都要高度警覺；如有疑問可向相關的台商協會或海基會諮詢確認。

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

有關國人赴陸失聯或人身安全受限的狀況，羅文嘉25日於背景說明會上表示，根據海基會實際接獲的個案，可大致歸納為七種類型：涉及國家安全相關罪名；涉嫌詐騙等刑事犯罪；參與宗教相關活動；自第三地前往中國大陸後失聯；因工作受邀赴陸遭限制人身自由；赴陸訪友、處理財務後失蹤；赴陸觀光、探親後失聯。

羅文嘉當時強調，各類型數量不一，但即使僅有單一個案也是風險，未來海基會將會以去識別方式公開部分案例，提醒國人注意。

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