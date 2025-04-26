東森消費聯盟啟動AI新紀元　強化「階級晉升＋分紅制度」助力夥伴事業再創高峰

▲東森消費聯盟今（4/26）於台中林皇宮舉辦「表揚暨新品上市發表會」，集結全台400位經銷菁英，頒發晉升與業績獎項，現場氣氛熱烈，掌聲不斷。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／台中報導

東森消費聯盟今（4/26）於台中林皇宮隆重舉辦「表揚暨新品上市發表會」，匯聚來自全台400位精英經銷商及合作夥伴。此次活動除了展現品牌創新力外，更是對過去一年辛勤付出的經銷夥伴致上最高敬意的榮耀時刻。活動中不僅頒發晉升獎項與業績表揚，更有新晉升的經銷商公開分享成功心法，現場掌聲與感動齊飛，氣氛熱烈非凡。

▲▼活動表揚分別針對2024年11月至2025年3月期間，表現卓越的經銷夥伴進行表揚，包括晉升總監、紅寶、鑽石以及最高榮耀的皇冠級殊榮，獲獎者接連上台領獎並與頒獎人、團隊合影留念，展現出團結與努力的成果。

在東森消費聯盟表揚大會上，執行董事王辭笙感性致詞表示，感謝每位堅持到底、用行動成就夢想的夥伴。「東森即將邁入AI新紀元，未來將以AI輔助經銷系統，全面提升夥伴事業成長效率。同時，東森也整合更多資源，擴展夥伴事業版圖。」眾所期待的東森林口總部，即將在2026年10月進駐，他也鼓勵所有經銷商與新朋友，「現在上車，是選位子，再晚一步，就只能在月台排隊擠自由座了。只要你願意行動，成功從來不會缺席，在東森強大的資源幫助下你一定能成功！」

▲「今天，我們要向每一位努力不懈、堅持到底的夥伴們致上最高的敬意。」東森消費聯盟執行董事王辭笙特別肯定新晉升紅寶、鑽石與皇冠級經銷商對團隊發展的深耕與付出，強調正是這份用心經營，才能讓整體組織持續壯大、穩健成長。

營運長陳志昌受訪時表示，本次表揚大會主要聚焦在2024年11月至2025年3月期間，各階級晉升及業績競賽前三名。他強調，東森消費聯盟與傳統直銷的不同之處在於，東森消費聯盟結合東森集團的資源優勢，透過生活消費分享創造多元收入，並且形成獨特的「網連通」商業模式。「數據顯示，單單生活用品分享這塊領域，東森就創造了超過25位破百萬、86位超過20萬元多元收入的經銷夥伴，展現強勁的團隊實力。」此外，東森消費聯盟已成功舉辦多場國際獎勵旅遊，累計超過1,000人次參與，「下半年度的日本九州獎勵旅遊挑戰也已開始，期待夥伴繼續挑戰。」



陳志昌營運長強調，今年東森消費聯盟的另一個重要主軸是——強化各階級晉升與分紅制度。他指出，東森的每一個晉升階級都能實際領取分紅獎勵，為此他鼓勵夥伴參與公司每季舉辦的「星耀領袖會議」，積極挑戰晉升聘階，透過每月達成分紅獎勵，累積團隊實力，同時讓更多人認識、體驗東森優質的產品，為生活與自我成長帶來振奮人心的改變。

▲東森消費聯盟陳志昌營運長鼓勵夥伴們繼續晉升，壯大自我與團隊，攜手拿下「日本九州獎勵旅遊」的挑戰。

值得一提的是，多位首次晉升紅寶與鑽石級的經銷商，談及從無到有、一步步打拼的過程令人動容。

新晉升紅寶級經銷商邱靖如開心表示，能夠晉升紅寶是一份極大的榮耀，也是團隊夥伴們齊心合作、共同努力的成果。「晉升不僅是頭銜上的改變，更是一份新的責任的開始，所以未來我還是會持續投入行動與學習，積極分享與成長。」2020年加入東森的她經過一段時間的努力，終於迎來這次的重要里程碑，她感謝公司與團隊在過程中給予的強大支持，讓她能夠一路堅持並成就今日的成果。

▲新晉升紅寶級經銷商邱靖如。

新晉升紅寶級經銷商林家品則分享，自己是曾經在醫院工作的營養師，工作過程中深刻感受到，許多人一旦生病住院，未必都能順利康復出院。「因此，我一直認為平常的保養應該要從『預防』著手，而不是等到生病才尋求治療。」2020年12月，她參加由東森規劃的論壇，深受啟發，「我很高興並且認同東森在科學與健康領域走在前端的『預防醫學』理念，這和我的想法不謀而合，所以我決定加入東森，幫助更多人維持健康。」林家品提到，離開醫院後，她成功幫助了5位朋友，其中就有2位是醫生，並且從原本約6萬5的月收入，成長到每月30幾萬的收入，「推廣產品維持健康同時增加收入，對我來說是一件值得投入且有意義的事業！」

▲新晉升紅寶級經銷商林家品。

新晉升鑽石級經銷商胡月琴表示，此次晉升讓她深感責任重大，「未來我一定要帶領我的團隊夥伴，一同超越我、甚至達到更高的位階！」胡月琴分享，此次韓國釜山旅遊獎勵已有18位夥伴達標，下一次日本九州獎勵旅遊，她希望團隊每位成員都能晉升聘階，一同共享榮耀。「感謝公司提供豐富的資源與全力支持，無論遇到任何問題，公司都能即時協助處理，才能讓我們前線夥伴無後顧之憂、勇往直前。」

▲新晉升鑽石級經銷商胡月琴。

新晉升鑽石級經銷商許珀璋相當感謝公司提供完整且優質的平台，讓他能在短時間內順利晉升鑽石。「我自己原本擁有業務及10年組織行銷的經驗，但過去對組織行銷環境感到失望。來到東森後，王令麟總裁投注了健康、美麗與日用百貨等全面性產品線，加上完善的交易系統與支持，讓我得以帶領團隊快速成長。」他表示，團隊中有許多人都是從愛用者開始，基於對產品的信賴與感動，進而轉化為經營者，東森嚴選的高品質產品，就是他們追求事業成長的重要力量！

▲新晉升鑽石級經銷商許珀璋。

2024年11月至2025年3月期間，業績卓越績優的皇冠經銷商吴沛晴讚歎道，此次能再次晉升與突破，最重要的關鍵還是團隊合作以及對東森的熱愛。「目前團隊正積極放大『願力』，希望幫助成千上萬的人在東森實現健康與財富自由。」此次韓國釜山獎勵旅遊，團隊共達成40幾位的資格，展現出卓越的團隊實力。針對下一個日本九州獎勵旅遊目標，吳沛晴也明確表示，團隊將努力挑戰60位夥伴一同出行，期待全力以赴再創佳績。

▲皇冠級經銷商吴沛晴。

榮獲皇冠級業績卓越第一名的蔡忻樺感謝東森提供豐富的平台與資源，讓夥伴們能依自身特色累積多元收入。她謙遜表示，「我只是跟著公司的腳步與課程活動，配合獎勵政策，帶頭走過一次成功經驗，再引導夥伴挑戰目標、實現成功。」蔡忻樺認為，看見夥伴成長就是自己最大的成就。她引用一句話作為自我勉勵，「登上高峰後記得回頭，帶著夥伴一起峰頂相見。」未來，她將持續用行動示範，陪伴更多夥伴達標、邁向成功。

▲皇冠級經銷商蔡忻樺。

本次活動旨在表彰優秀團隊與個人，同時也凝聚了全體夥伴的向心力。東森消費聯盟精神指標之一的柳大謙與簡秀如兩位皇冠領導人也特別出席，共同見證這場盛會，展現對東森消費聯盟精神價值的支持與貢獻。2025年全新「日本九州獎勵旅遊」挑戰正式啟動，全台經銷團隊也已蓄勢待發，期許在不久的未來再創高峰。

＊東森消費聯盟(即東森全球事業股份有限公司)為多層次傳銷事業