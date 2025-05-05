少女慘淪熊貓眼！　爸幫討公道竟遭「死黨父子」狂毆致死

▲路易斯為了替女兒討公道，疑老友活活打死。（圖／翻攝臉書Gus Serbeck）



記者吳美依／綜合報導

美國紐澤西州驚傳命案，54歲的路易斯（Louis "Gus" Serbeck）為了替挨揍的女兒討公道，找上認識多年的死黨與其兒子理論，竟遭對方活活打死。

《紐約郵報》引述起訴書內容報導，路易斯與高中老友艾瑞克（Eric Hannah）相識多年，2家關係親近。

4月下旬，死者帶著19歲女兒布魯克（Brooke）拜訪好友一家，並且留宿過夜，卻發現女兒遭遇暴力對待，疑似被艾瑞克的17歲兒子雅各（Jacob）打出2個黑眼圈。

路易斯氣憤難耐，決定找老友當面對質，未料一開門就遭「極具攻擊性的少年」雅各痛揍，對方還拿出金屬球棒，猛砸他的皮卡車。

路易斯企圖阻止，卻被揍到雙膝跪地，此時老友艾瑞克竟也加入攻擊，手持巨大金屬手電筒，朝著他的後腦狂敲數次。在一片混亂中，女兒布魯克也被波及，儘管她奮力將爸爸扶回車上，卻被那一對父子追上，拿錘子猛敲路易斯腦部，使其倒地不起。

▼艾瑞克被逮捕，雅各也被送進少年懲教設施。

<br>



路易斯被緊急送醫，卻在抵達醫院前宣告不治。警方也迅速趕抵現場逮人，目前艾瑞克被關押在坎伯蘭郡立監獄，以謀殺罪被起訴，雅各也被送進少年懲教設施，檢方正在評估，是否將他比照成年人起訴。

儘管如此，艾瑞克的女兒、雅各的妹妹阿蘭娜（Alana）卻表示，是布魯克喝醉後攻擊她，才會被反擊、打出黑眼圈。雙方對質時，也是路易斯先對雅各動粗，隨後在肢體衝突之際突然倒下，疑似心臟病發，但不曾被重擊頭部。

阿蘭娜宣稱，她已把過程影片交給警方，作為檢方調查證據之一。目前雙方各說各話，全案仍在調查中。