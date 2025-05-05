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3童遭父母囚禁3年！疫情爆發後從未出門　被迫戴口罩、包尿布

▲▼兒童,男童,受傷,難過。（圖／CFP）

▲德國籍夫婦自新冠疫情以來，竟將3名年僅8至10歲的親生孩子囚禁在家中，完全與外界隔絕。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

西班牙北部奧維耶多（Oviedo）驚傳駭人虐童案！一對德國籍夫婦自新冠疫情以來，竟將3名年僅8至10歲的親生孩子囚禁在家中，完全與外界隔絕，直到近日警方介入才將孩子們成功救出。

根據《新西班牙報》報導，奧維耶多警方證實，這對父母已在當地遭逮捕，3名孩子則安置於青少年中心，接受進一步照護與評估。負責調查的洛薩諾（Francisco Javier Lozano）警官形容，孩子們所居住的地方簡直是一間「恐怖之屋」（house of horror）。

警方指出，這棟位於奧維耶多郊區的住宅內堆滿垃圾、藥物與雜物，環境骯髒不堪。鄰居曾察覺異狀，發現屋內有孩子卻從未見過他們外出或上學，因此報警求助。然而一開始當局並未採取行動，直到日前因西班牙大停電，警方再度上門，才揭開這起駭人真相。

警方調查發現，受害的3名男童為一名10歲哥哥與一對8歲雙胞胎，自2021年12月以來便未踏出家門一步，甚至連自家院子都不得進入。屋內環境惡劣，孩子們被迫睡在有柵欄的嬰兒床上，父母還強迫他們長時間戴著口罩、穿著尿布生活，從未接受教育，也完全與外界斷絕聯繫。

警方進入屋內時，父母竟要求警方也戴上口罩，母親更聲稱孩子「病得很重」。警方進一步確認，母親擁有德國與美國雙重國籍，父親為德國籍，目前尚不清楚這家人來自德國哪個城市。

辦案人員透露，當警方將孩子帶出屋外時，孩子們一臉驚訝，甚至小心翼翼地伸手觸摸草地，一名調查人員心疼地說，「當我們把他們帶出來時，3個孩子開始大口呼吸，好像從沒吸過新鮮空氣。」

目前父母已因家暴、心理虐待與遺棄兒童罪嫌被收押，警方仍在追查是否涉及其他不法行為，以及他們囚禁孩子的真正原因。

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