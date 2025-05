3童遭父母囚禁3年！疫情爆發後從未出門　被迫戴口罩、包尿布

▲德國籍夫婦自新冠疫情以來,竟將3名年僅8至10歲的親生孩子囚禁在家中,完全與外界隔絕。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

西班牙北部奧維耶多(Oviedo)驚傳駭人虐童案!一對德國籍夫婦自新冠疫情以來,竟將3名年僅8至10歲的親生孩子囚禁在家中,完全與外界隔絕,直到近日警方介入才將孩子們成功救出。

根據《新西班牙報》報導,奧維耶多警方證實,這對父母已在當地遭逮捕,3名孩子則安置於青少年中心,接受進一步照護與評估。負責調查的洛薩諾(Francisco Javier Lozano)警官形容,孩子們所居住的地方簡直是一間「恐怖之屋」(house of horror)。

警方指出,這棟位於奧維耶多郊區的住宅內堆滿垃圾、藥物與雜物,環境骯髒不堪。鄰居曾察覺異狀,發現屋內有孩子卻從未見過他們外出或上學,因此報警求助。然而一開始當局並未採取行動,直到日前因西班牙大停電,警方再度上門,才揭開這起駭人真相。

Spain ????????

Three kids were found locked in a basement by their parents for over 4 years — 8-year-old twins and a 10-year-old boy.



The parents are German and live in a small town in northern Spain. The kids never went to school, didn’t learn Spanish, and never saw sunlight. Their… pic.twitter.com/vM5fsHL5To