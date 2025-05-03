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遊歐「裸絞」搶匪拿回相機　攝影師發聲：中國人出事不怕事！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國一名攝影師日前在西班牙巴賽隆納（Barcelona）工作時遭遇3名搶匪，在對抗過程中施展「裸絞」技術，狠勒住一名搶匪的脖子，拿回了自己的攝影設備。消息傳回中國後，許多網友都大讚攝影師英勇，他也親自在微博上發文表示，「中國人出門不惹事，出事不怕事！」

攝影師綽號小田，他在微博上提到，自己是在一家當地的製片公司工作，遇搶的當天正在拍攝，攝影師與助理正好去買水，留下他一個人看東西，有人突然拍了他的肩膀，問他，「是不是你的手機？」他一看真的是同事的手機，就伸手去拿，沒想到對方一直不給他。

▼攝影師將搶匪制伏，直到警方到場處理。（圖／翻攝微博）

▲▼遊歐「裸絞」搶匪拿回相機　攝影師發文：中國人出事不怕事！（圖／翻攝微博）

小田發現不對勁，立刻轉身往左邊看，發現裝備遭一名騎電動車的男子拿走，立刻衝過去用格鬥技術中的「裸絞」抓住對方。就在男子的同夥衝過來時，小田的同事也趕了過來，將相機拿回。

小田說，當時對方一直用力想要掙脫，他警告對方放鬆，否則他會更用力，「後來我們達成一致，他放鬆下來，我也放鬆下來，不會對他造成任何的危險。有圍觀的群眾報了警，幾分鐘之後，他們就被帶走了。」

小田還提到，有不少網友留言說也想自學「裸絞」，但他不建議大家遇到類似事件貿然出手，因為不知道對手是否帶有武器或有同夥，非常危險。

小田強調，中國日常比較安全，大家警惕度低，海外旅行時一定要保持警惕，不要去偏僻的地方，「中國人出門不惹事，出事不怕事！」

▼攝影師小田。（圖／翻攝微博）

▲▼遊歐「裸絞」搶匪拿回相機　攝影師發文：中國人出事不怕事！（圖／翻攝微博）

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