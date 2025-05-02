　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡保母姊妹虐死剴剴狂卸責　阿嬤律師「4句話」曝115天酷刑求重判

▲▼台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）遮臉還押，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理剴剴案，今（2日）第7天開庭，進入事實與法律辯論的重要環節，剴剴阿嬤委任律師曾宿明沉痛說，本案是「四個月人間煉獄、半張破碎安全網、兩個不適任保母、賠上一條寶貴性命」，剴剴僅115天就全身是傷死去，涉案在押的保母姊妹劉彩萱與劉若琳是凌虐行為共同正犯，懇請合議庭論處凌虐致死罪、必須嚴懲。

聲援剴剴的網路媽媽群成員今旁聽人數增加，傍晚5點多開完庭，迅速集結法院外高舉標語，朝囚車內還押的劉氏姊妹怒吼「共同正犯、必須嚴懲！」合議庭下周一（5日）上午9點30分起，傳喚剴剴阿嬤出庭作證，調查對劉氏姊妹的量刑事項。

▲▼台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）遮臉還押，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）開完庭遮臉還押。（圖／記者黃哲民攝）

曾宿明今在檢辯雙方說完論述後，以訴訟代理人身分表示，剴剴雖無法親口告訴大家他經歷了什麼，但「留下刻滿全身的證據」，足以證明劉氏姊妹的凌虐行為，包括「時予毆打、食不使飽、病不使醫、傷不使療」，加上罰站、綑綁、洗冷水澡、天冷只穿尿布等，使剴剴遍體鱗傷、營養不良，死於低血容性休克

曾宿明強調，兒童不應受到任何形式的身心暴力與傷害，法醫師與鑑定醫師都證稱剴剴死前遭受長期多重身心虐待、疑似性虐待，並罹患憂鬱症，外籍看護Mira與剴剴非親非故，仍願千里迢迢從美國飛來台灣，親口證實劉氏姊妹惡行，Mira更批姊妹倆對剴剴的作法「不是人應該做的事」

▲▼台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）遮臉還押，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母劉若琳（灰色連帽衣）開完庭遮臉還押。（圖／記者黃哲民攝）

曾宿明說，劉氏姊妹在偵查中隱匿事證、審判中一再改口，且說法慢慢靠攏一致，全部推給剴剴會撞頭、罵髒話、尖叫、亂哭、磨牙與健康有問題等，但Mira與2位前保母都說剴剴沒這些異狀，曾宿明反問國民法官們「你，相信誰？」

曾宿明質疑就算交接不順利、就算剴剴學大人講髒話，「這是可以凌虐的正當理由嗎？他才1歲10個月！」且劉氏姊妹是專業保母，很清楚社福機構轉介的托育幼童，多半來自破碎家庭，他認為劉氏姊妹因想多接托育案賺錢，才從聯合托育改為各別受託，2人實質上仍共同托育，對於虐待剴剴的犯行，姊妹倆是共同正犯。

▲▼台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）遮臉還押，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」（圖／記者黃哲民攝）

曾宿明批劉若琳說謊，雖沒直接施暴，卻支持、附和與協助劉彩萱虐待，姊妹倆罵剴剴「死小孩」、「欠揍」、「想一巴掌轟給他死」、「怕失手打暈他」等對話紀錄，證明劉若琳「不是被信任蒙蔽雙眼，而是眼睜睜看著剴剴受虐不伸出援手，參與其中且樂在其中」。

曾宿明喊話辯護律師團也看到劉氏姊妹照顧其他3名幼童，跟剴剴明顯差別待遇，對方審理之初聲稱本案是「四個保母、半個上午、兩個求助者、一場悲劇」，但他認為不只是悲劇，而是「四個月人間煉獄、半張破碎安全網、兩個不適任保母、賠上一條寶貴性命」。

曾宿明表示，才115天，剴剴就從毫髮無傷變成滿身是傷，死後還被劉氏姊妹與劉彩萱兒子王凱弘說成會罵5字經，曾不忍複誦，說「我不要在法庭上再講那5個字」，他指王男維護母親天經地義，「但不該在法庭上說謊」，且王男因本案另被偵辦偽證罪嫌。

曾宿明呼籲「有些錯誤不能被遺忘，有些罪行必須被嚴懲！」懇請合議庭「為了那個不能被提起名字的男孩、為了社會」，以智慧公正判決，告訴社會大眾是非標準 、對錯底線，論處劉氏姊妹對兒童施以凌虐而妨害自由致死罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《中國好聲音》女星送走癌尪又出嚴重車禍！
惡保母姊妹虐死剴剴狂卸責　阿嬤律師「4句話」曝115天酷刑求
快訊／股民注意！富邦金現金股利出爐　創歷史新高
Elkie「一氧化碳中毒」　台北家中昏倒！
國民黨最新民調曝光！　朱立倫：台北市5藍委都很安全
正妹在公園、網咖被性侵多次！　手機遭搶變賣
快訊／32歲男酒駕撞死人被收押
國道3車追撞火燒車！母護5歲女跳車　狂塞6公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡保母姊妹虐死剴剴狂卸責　阿嬤律師「4句話」曝115天酷刑求重判

台東驚險火燒車！廂型車行駛中瞬間成火球　現場僅剩車架

快訊／失聯移工酒駕撞死人！桃園地院裁定收押

快訊／台中死亡連署！國民黨部罷綠9人列被告　最大咖是他

打工誘13歲少女返家襲胸摸腿　她崩潰向友求救：菜頭叔叔是變態

正妹在公園、網咖被性侵多次！　手機遭搶變賣

3車追撞火燒車！母護5歲女跳車受傷　國道狂塞6公里

快訊／黃子佼10分鐘快閃被法官緊急召回　加保50萬限制出境出海

快訊／北捷忠孝新生站「1人右臂被咬傷」　其他乘客上前壓制

騎士遭酒駕移工撞死！　妹曝「3個小孩還在念書」哽咽：嫂嫂怎麼辦

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

【猜模型價格】聽到價格後的姐姐情緒就像坐雲霄飛車XD

#白沙屯媽祖 起駕倒數！ 「萬頭攢動」空拍畫面曝

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

惡保母姊妹虐死剴剴狂卸責　阿嬤律師「4句話」曝115天酷刑求重判

台東驚險火燒車！廂型車行駛中瞬間成火球　現場僅剩車架

快訊／失聯移工酒駕撞死人！桃園地院裁定收押

快訊／台中死亡連署！國民黨部罷綠9人列被告　最大咖是他

打工誘13歲少女返家襲胸摸腿　她崩潰向友求救：菜頭叔叔是變態

正妹在公園、網咖被性侵多次！　手機遭搶變賣

3車追撞火燒車！母護5歲女跳車受傷　國道狂塞6公里

快訊／黃子佼10分鐘快閃被法官緊急召回　加保50萬限制出境出海

快訊／北捷忠孝新生站「1人右臂被咬傷」　其他乘客上前壓制

騎士遭酒駕移工撞死！　妹曝「3個小孩還在念書」哽咽：嫂嫂怎麼辦

兄弟大物許庭綸首安敲三壘長打！王威晨安打數正式超越王光輝

韓啦啦隊女神「收粉絲應援驚喜」　放話來台追公車：人生第一次

《中國好聲音》女星送走癌尪又出嚴重車禍！「2次開腦手術」現況曝

惡保母姊妹虐死剴剴狂卸責　阿嬤律師「4句話」曝115天酷刑求重判

快訊／40萬股民注意！富邦金擬配4.25元現金　0.25元股票

二軍／陳志杰飆2K！葉總熱視線　兄弟9下再見安5比4勝出

「Taiwan Select」首登加拿大食品展　 台灣美食開啟北美商機

國民黨最新民調曝光！　朱立倫：台北市5藍委都很安全

平野惠一不滿判決怒衝「小房間」　古久保：能理解他的心情

台東驚險火燒車！廂型車行駛中瞬間成火球　現場僅剩車架

【暖心宅宅】有情有義御宅族 比起嗨衝更優先保護老奶奶

社會熱門新聞

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

汐止大同路深夜驚傳死亡車禍　

快訊／新竹兄弟爭家產！侄子勸架慘遭一刀斃命

即／北捷「1人右臂被咬傷」　其他乘客上前壓制

快訊／6輛檢調車到場　國民黨台中市黨部遭搜索

妻外遇「寫啪啪感想」　夫崩潰告小王

快訊／汐止女左手捲絞肉機　恐怖畫面曝

臉書3.8萬則詐騙廣告零開罰　數發部答詢讓刑事局怒了

快訊／白沙屯媽祖進香意外！　跟隨香客昏倒、老翁摔進水溝

上市主管遭妻背叛　小王一句話讓他更崩潰

更多熱門

相關新聞

突現大量AI影片聲援剴剴　國安人士示警：慎防境外勢力煽動對立

突現大量AI影片聲援剴剴　國安人士示警：慎防境外勢力煽動對立

剴剴案近日開庭引發社會關注，但疑似也成為境外勢力煽動對立的破口。近期社群平台出現許多以「justice for kaikai」、「justiceforkaikai」為名的帳戶，要發起510「護兒集會」，但相關圖文竟是中國人手持寫有「Justice for KaiKai」的白紙，上頭甚至註明「From China」。國安人士認為，不排除是境外網軍刻意炒作兒少福利風波，煽動民眾對政府的不滿情緒。

叼菸惡男女友：我太衝動了

叼菸惡男女友：我太衝動了

台東爆虐童！背部黑青畫面曝　懲處6人

台東爆虐童！背部黑青畫面曝　懲處6人

保母兒稱「剴剴會罵5字經」吳鳳妻怒批：是多惡劣？

保母兒稱「剴剴會罵5字經」吳鳳妻怒批：是多惡劣？

惡保母姊妹第6天出庭　網路媽媽群守到入夜

惡保母姊妹第6天出庭　網路媽媽群守到入夜

關鍵字：

剴剴案虐童凌虐致死共同正犯網路媽媽群國民法官

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」！人妻崩潰了

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

白沙屯媽祖急煞！阿伯趴地「揉背一幕」網爆淚

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面