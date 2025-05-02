惡保母姊妹虐死剴剴狂卸責　阿嬤律師「4句話」曝115天酷刑求重判

▲台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理剴剴案，今（2日）第7天開庭，進入事實與法律辯論的重要環節，剴剴阿嬤委任律師曾宿明沉痛說，本案是「四個月人間煉獄、半張破碎安全網、兩個不適任保母、賠上一條寶貴性命」，剴剴僅115天就全身是傷死去，涉案在押的保母姊妹劉彩萱與劉若琳是凌虐行為共同正犯，懇請合議庭論處凌虐致死罪、必須嚴懲。

聲援剴剴的網路媽媽群成員今旁聽人數增加，傍晚5點多開完庭，迅速集結法院外高舉標語，朝囚車內還押的劉氏姊妹怒吼「共同正犯、必須嚴懲！」合議庭下周一（5日）上午9點30分起，傳喚剴剴阿嬤出庭作證，調查對劉氏姊妹的量刑事項。

▲台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）開完庭遮臉還押。（圖／記者黃哲民攝）

曾宿明今在檢辯雙方說完論述後，以訴訟代理人身分表示，剴剴雖無法親口告訴大家他經歷了什麼，但「留下刻滿全身的證據」，足以證明劉氏姊妹的凌虐行為，包括「時予毆打、食不使飽、病不使醫、傷不使療」，加上罰站、綑綁、洗冷水澡、天冷只穿尿布等，使剴剴遍體鱗傷、營養不良，死於低血容性休克。

曾宿明強調，兒童不應受到任何形式的身心暴力與傷害，法醫師與鑑定醫師都證稱剴剴死前遭受長期多重身心虐待、疑似性虐待，並罹患憂鬱症，外籍看護Mira與剴剴非親非故，仍願千里迢迢從美國飛來台灣，親口證實劉氏姊妹惡行，Mira更批姊妹倆對剴剴的作法「不是人應該做的事」。

▲台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母劉若琳（灰色連帽衣）開完庭遮臉還押。（圖／記者黃哲民攝）

曾宿明說，劉氏姊妹在偵查中隱匿事證、審判中一再改口，且說法慢慢靠攏一致，全部推給剴剴會撞頭、罵髒話、尖叫、亂哭、磨牙與健康有問題等，但Mira與2位前保母都說剴剴沒這些異狀，曾宿明反問國民法官們「你，相信誰？」

曾宿明質疑就算交接不順利、就算剴剴學大人講髒話，「這是可以凌虐的正當理由嗎？他才1歲10個月！」且劉氏姊妹是專業保母，很清楚社福機構轉介的托育幼童，多半來自破碎家庭，他認為劉氏姊妹因想多接托育案賺錢，才從聯合托育改為各別受託，2人實質上仍共同托育，對於虐待剴剴的犯行，姊妹倆是共同正犯。

▲台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」（圖／記者黃哲民攝）

曾宿明批劉若琳說謊，雖沒直接施暴，卻支持、附和與協助劉彩萱虐待，姊妹倆罵剴剴「死小孩」、「欠揍」、「想一巴掌轟給他死」、「怕失手打暈他」等對話紀錄，證明劉若琳「不是被信任蒙蔽雙眼，而是眼睜睜看著剴剴受虐不伸出援手，參與其中且樂在其中」。

曾宿明喊話辯護律師團也看到劉氏姊妹照顧其他3名幼童，跟剴剴明顯差別待遇，對方審理之初聲稱本案是「四個保母、半個上午、兩個求助者、一場悲劇」，但他認為不只是悲劇，而是「四個月人間煉獄、半張破碎安全網、兩個不適任保母、賠上一條寶貴性命」。

曾宿明表示，才115天，剴剴就從毫髮無傷變成滿身是傷，死後還被劉氏姊妹與劉彩萱兒子王凱弘說成會罵5字經，曾不忍複誦，說「我不要在法庭上再講那5個字」，他指王男維護母親天經地義，「但不該在法庭上說謊」，且王男因本案另被偵辦偽證罪嫌。

曾宿明呼籲「有些錯誤不能被遺忘，有些罪行必須被嚴懲！」懇請合議庭「為了那個不能被提起名字的男孩、為了社會」，以智慧公正判決，告訴社會大眾是非標準 、對錯底線，論處劉氏姊妹對兒童施以凌虐而妨害自由致死罪。