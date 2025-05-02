律師稱劉彩萱跟剴剴雙雙枯竭　檢吐槽：有跟社工說實話？沒有！

▲台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）開完庭遮臉還押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉與妹妹劉若琳虐死1歲男童「剴剴」的保母劉彩萱，今（2日）下午出庭進行事實辯論，辯護律師主張剴剴是高度困難兒童，劉彩萱匆促接手，事先不知剴剴有諸多異常狀況，雖向社工反映想換人，但被冷漠回應，以致「沒心理準備的保母與徬徨的孩子，雙雙枯竭」，但檢方吐槽劉彩萱為錢繼續照顧剴剴，根本沒向社工說實情。

台北地院今第7天審理剴剴案，進行事實與法律辯論程序，劉彩萱的辯護律師團由黃任顯主講，仍稱劉彩萱與剴剴前手保母周女倉促交接、僅跟剴剴獨處互動1小時就帶回家，不知剴剴是「高度困難兒童」、不知剴剴被交付前已連續4個月呼吸道感染、不知剴剴3個月大時，曾被診斷全身緊繃問題等。

黃任顯說劉彩萱被社工告知別挑小孩、以免影響日後接案，接手幾天發現剴剴會說髒話、躲到椅子吃東西、自撞自摔，立即向社工反映異狀、希望換人，卻碰軟釘子，有對話紀錄為證，他不認為劉彩萱「天縱英才，早在9月初接手，就跟社工布局」。

黃任顯形容劉彩萱是「沒有心理準備的保母」，剴剴是「徬徨的孩子」，驟然更換照顧者與環境，誰想過剴剴是否難過不安，鑑定醫師也證稱，理想的交接保母過程，應該漸進式，剴剴硬生生被帶離前保母，可能增強分離焦慮。

所以剴剴異狀越來越多，劉彩萱發現孩子不一樣、退不掉，仍用心照顧，替剴剴撞傷的地方冰敷、擦藥，買防撞頭套，用珍珠奶茶跟剴剴愛看的鯊魚寶寶影片鼓勵剴剴吃飯，打碎食物幫助進食，以為剴剴磨牙磨斷牙齒，有帶去看牙醫詢問可否做假牙、多少錢等。

黃任顯肯定劉彩萱連剴剴喜歡奶酥麵包、蛋塔都知道，可見她真的有努力，帶剴剴去收驚代表她「在乎」，卻越做越絕望、挫折，最後「土法煉鋼」用綑綁防撞、用灌食強迫吃飯，陷入惡性循環，她自己也睡不好，失控對剴剴打腳底、掐耳朵，最後變成漠視。

黃任顯說劉彩萱土法煉鋼作法該受責難、沒尋求醫療協助的判斷不合格，但「不專業的保母，難道就是邪惡的保母」，劉彩萱是犯錯的人，也是求助被拒的人，她和剴剴情緒相互疊加，「最後2個生命雙雙枯竭，這是悲劇」。

劉彩萱前天（4月30日）庭訊改口全部認罪，哭說剴剴的怪異行為讓她招架不住、失去照顧的初心，今出庭又掉淚。黃任顯喊話不能只專注劉彩萱為何這麼惡質對待剴剴，更應思考她犯罪動機與得不到協助的關聯性，才能避免再次發生。

審判長林鈺珍表示劉彩萱認罪卻一直提剴剴有異狀，似乎否認部分犯行，當庭指出疑點要求逐一確認，黃任顯代答劉彩萱認為用長布巾把剴剴包成「木乃伊」只是「包覆」、並非「綑綁」，但律師團認為「包成木乃伊也是綑綁」，劉彩萱也否認綑綁時故意遮住剴剴雙眼、叫剴剴罰站不准變換姿勢、推剴剴撞牆，給剴剴吃不潔食物。

林鈺珍認為劉彩萱認罪仍有落差，公訴檢察官林岫璁指律師幫劉彩萱主張本案是「情有可原的悲劇犯罪」，但社工僅告訴劉彩萱「孩子交給妳，臉是乾淨的」，他不懂這句話哪裡看出社工有拒絕求助的意思，反而是劉彩萱告訴妹妹繼續照顧剴剴「為了孫中山」、都是為了錢，這才是劉彩萱土法煉鋼的原因。

林岫璁說剴剴9月1日交接、9月7日就被刮傷脖子，9月中不吃飯就沒得吃，9月下旬天天要罰站冷靜，每次被綁縛、毆打、凌辱對待，「劉彩萱有告訴社工嗎？沒有！」他批劉彩萱「說著最惡毒的話、做著最狠的事情」，本案只有1個枯竭的生命，還有1個說法跟客觀證據不符的被告。

黃任顯反擊指出，劉彩萱已認罪，難道審判時不需要知道事實全貌，劉彩萱到底遇到什麼困境、受到什麼刺激、為何做出這些犯行，如何起心動念，「這些不重要嗎？」希望法官評價劉彩萱的錯誤時，考量她「是1個活生生的人，是當下遇到生命困境的人」。

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