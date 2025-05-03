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首度認罪！對剴剴刮頸過失傷害　保母劉若琳3字惹怒審判長

▲▼台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）遮臉還押，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院2日第7天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）開完庭遮臉還押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉與姊姊劉彩萱共同虐死1歲男童「剴剴」的保母劉若琳，昨（2日）出庭承認事發後刪除跟姊姊的對話紀錄，也曾跟姊姊形容剴剴被綑綁手腳掉出澡盆模樣「裝死」，審判長要她解釋對話中「政府認證」的意思，她一句「開玩笑」惹怒審判長迭聲要她講清楚，她當庭語塞。

辯護律師首度表示劉若琳願承認刮傷剴剴脖子涉犯過失傷害罪，但否認所有凌虐指控，並形容她因信任姊姊「而被蒙蔽雙眼」，卻被檢方說成她好像才是大魔王，旁聽民眾不滿律師的辯護，一陣噓聲，審判長喊話「請勿干擾法庭秩序！」

北院昨第7天審理剴剴案，上午劉若琳先續行4月30日未完成的詰問程序，她重申多次要姊姊向社工反映剴剴不好帶，姊姊不喜歡她管太多，她就沒追問後續狀況，姊姊若脾氣發起來「很可怕」，她確實看過姊姊說的剴剴玩大便情形。

審判長林鈺珍問她那時看到剴剴正在玩，還是已弄得到處都是，劉若琳說看到後者，剴剴手上有便便。被問到用指甲刮傷剴剴脖子後，是否要姊姊故意在社工家訪時讓剴剴睡覺，她推稱害怕自己疏忽造成姊姊日後接不到托育案，目的不是對付社工。

▲▼台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）遮臉還押，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院2日第7天審理剴剴案，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」（圖／記者黃哲民攝）

至於她為何要姊姊別讓剴剴太自由，劉若琳吞吞吐吐說勸姊姊教育剴剴生活常規。審判長要她解釋為何跟姊姊說「你玩不過他，他有政府認證」，劉若琳說「開玩笑」，審判長怒問「開什麼玩笑！『政府認證」是什麼意思？」劉若琳語塞，被記明筆錄「被告不語」。

昨下午進行事實與法律辯論，劉若琳的辯護律師林俊宏說，剴剴生前由劉彩萱照顧，劉若琳曾被姊姊告知「自己的小孩自己顧」，除非姊姊洗澡或外出請她幫忙，否則劉若琳不會插手剴剴的事。

林俊宏表示，劉若琳明知姊姊會綑綁、罰站剴剴，也看過剴剴身上有傷，身為專業保母沒關心沒阻止，反而傳訊息給姊姊罵剴剴「死小孩」、「欠揍」等語，大家對此有疑問、「我也有」，但深入了解後，他給劉若琳的註解是「被信任蒙蔽雙眼」。

林俊宏聲稱姊妹倆在家人中感情好、一起開過托兒所並共同從事保母工作，任職期間從沒被投訴，劉若琳的兒子也由姊姊帶大、沒出過問題，所以她不認為姊姊是會虐待小孩的惡魔。

此外，姊妹倆每日各住各的帶小孩、未必碰面，劉若琳聽信姊姊對剴剴綑綁、罰站，是防撞頭、去冷靜等原因，在廁所裡餵剴剴吃飯方便清理，2人這些對話紀錄非事後編造，劉若琳也看過剴剴自撞自摔跟說髒話、因而相信姊姊採取「必要應對措施」、「好像真的是保護」。

公訴檢察官林岫璁在稍早辯論時，指控劉若琳知道姊姊虐待剴剴的種種惡行，還會主動詢問「死小孩在幹嘛」、鼓吹姊姊並評論、監督追蹤，也曾阻斷剴剴與旁人交流，2人對剴剴「沒有理由的惡，就是為了爽」，並認為剴剴「是沒人要的小孩」。

林岫璁強調，辯護律師可能主張劉若琳僅過失犯罪、是不道德行為，但不必為姊姊的行為買單，然而劉氏姊妹相互討論對剴剴的虐行、一起譏笑，讓剴剴僅被劉氏姊妹照顧115天，就在一扇門後無人聞問地死去，人性黑暗展露無疑，姊妹倆應負共同正犯責任。

對此，林俊宏強調，因是親近的家人，劉若琳對姊姊說法照單全收，連剴剴磨牙磨斷牙齒都信了，不知姊姊瞞著她虐待剴剴，檢方卻把她說成大魔王，好像她也是邪惡的罪犯，劉若琳應被譴責不謹慎不細心不夠專業，但不該把姊姊做的事，也加在她身上。

許多聲援剴剴的網路媽媽群成員現場旁聽，不滿律師替劉若琳的辯解，發出噓聲，審判長林鈺珍高聲制止「請勿干擾法庭秩序」。

劉若琳另1位辯護律師陳奕廷表示，不管本案輿論如何激憤，仍請法官注意劉若琳雖沒防止這起不幸事件，至少她沒增加風險，例如姊姊綑綁剴剴放進澡盆突然請她幫忙顧一下，她立刻鬆綁並陪剴剴睡到天亮，外籍看護Mira也證稱沒看過她打罵剴剴。

陳奕廷強調，劉若琳都是事後被姊姊告知綑綁、裸體罰站剴剴等行為，從沒事先共謀，她也沒照護剴剴的契約義務，不慎用指甲刮傷剴剴時，剴剴剛來1周，她不可能「下一盤大棋，預謀犯罪」，且隔天得知自己闖禍，就向剴剴擦藥道歉、給小餅乾安撫，傷勢過幾天已康復淡掉。

陳奕廷說劉若琳願承認涉犯過失傷害罪，不該再為別人的行為負擔刑責。劉若琳先前始終否認犯罪，昨是首度鬆口。

林岫璁批劉若琳推稱不必為自己的袖手旁觀負責，用意是切割犯罪事實、遮蓋全貌，例如姊姊當庭都講不出綑綁剴剴手腳跟防止撞頭的關聯性，劉若琳身為專業保母，卻相信作法合理、一點都不奇怪，其實是因為她跟姊姊就是虐待剴剴的共同正犯。

林岫璁指辯護律師聲稱姊妹倆罵剴剴的對話紀錄，都是開玩笑、未必可信，但是「檢察官可以告訴各位，她們說的，都是真的」，動嘴不動手、不等於無關，檢方更認為劉若琳並非不小心刮傷剴剴，而是故意的。

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