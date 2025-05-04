母親節前夕送暖！　陳亭妃、陳怡珍攜手惜福協會發放300份物資關懷弱勢

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍與惜福慈善協會共同發送民生物資，提前為弱勢家庭送上母親節祝福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

母親節前夕，愛心不缺席！台南市惜福慈善協會攜手立法委員陳亭妃、市議員陳怡珍於4日舉辦「母親節關懷弱勢物資發放活動」，由惜福慈善協會理事長張美玲親自領軍，聯合和泰產險志工團隊共襄盛舉，現場溫馨感人，為台南北區弱勢家庭送上實質物資與滿滿祝福。

本次活動地點設於陳亭妃與陳怡珍的聯合服務處，現場共準備300份民生物資，內容包括沙拉油、衛生紙、關廟麵與白米等生活必需品，由志工親手送至民眾手中，傳遞社會關懷與節日溫度。陳亭妃與陳怡珍也親臨現場，與居民互動致意，場面溫馨感人。

張美玲理事長表示，希望藉由此次母親節前的物資發放活動，拋磚引玉，喚起更多人對弱勢家庭的關注與支援。她強調，惜福慈善協會將持續以實際行動守護社會角落，讓更多人感受到來自社會的善意與力量。

立委陳亭妃、市議員陳怡珍也表示，關心在地是責無旁貸的使命，將持續與慈善團體協力合作，把更多社會資源帶入基層、進入家庭，讓每一位需要幫助的人都能感受到社會的溫暖，打造更有溫度的台南城市。

惜福慈善協會長年深耕公益，除持續推動物資捐助與急難救助外，未來也將規劃更多社區型關懷行動，期待透過點滴善舉匯聚愛的力量，讓社會更有希望、角落不再孤單。