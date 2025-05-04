台中男信貸50萬遭詐還要再領40萬　警勸不聽！母到場搞定

記者游瓊華／台中報導

媽媽真偉大，幫助警察成功阻止詐！台中市北區一名25歲蔡姓男子，墜入以虛擬貨幣為名的詐騙陷阱先前已經信貸50萬元遭詐，後又落入同一詐團圈套，在銀行欲提領新臺幣40萬元匯網友，銀行行員機警報案，員警趕抵苦勸蔡男，蔡男不聽勸，員警靈機一動搬救兵，請蔡男母親到場協助勸說，在員警、行員、媽媽三方耐心勸導下，他才驚覺被詐騙，當場打消提領念頭，也讓媽媽安心度過一個母親節。

▲台中男信貸50萬遭詐還要再領40萬，員警見男子勸不聽，急搬救兵找男子媽媽一起說服。（圖／記者游瓊華翻攝）



5月2日上午，台中市北區某銀行行員發現蔡男至銀行臨櫃辦理提款卻神情慌張，提款用途交代不清，直覺有異通報員警。台中市警局第二分局永興派出所巡佐林文彬、警員陳炤維迅速趕到，發現蔡男聲稱因「網友」投資虛擬貨幣失利，需要週轉資金，慫恿他辦信貸匯款相助。

警方調查，蔡男同情對方處境，先前就已經信貸匯給「網友」50萬元救急，未料，網友又再表示自己投資的虛擬貨幣要將獲利拿回，再度找上蔡男借錢，蔡男眼見已投入50萬元，怕血本無歸，想再把僅有的積蓄全數領出。

警方到場發現，蔡男對對方背景與投資細節交代支吾，也拒絕出示通訊紀錄，明顯可疑，靈機一動，通知蔡母前往協助，蔡母到場驚呼，兒子平時還提醒，電視在報防詐宣導，他自己都說的頭頭是道，怎會被騙？」在員警、行員、媽媽三方耐心勸導下，他才驚覺被詐騙，當場打消提領念頭。

第二分局分局長鍾承志呼籲，詐騙集團手法推陳出新，網路「交友+投資」套路橫行，專挑年輕人下手，嚴正提醒，凡是聲稱「高報酬、低風險」、來路不明的投資邀約，多半是騙局，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。