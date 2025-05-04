母親節前夕傳遞溫馨　台南勞工局修繕志工兵分二路打造幸福家園

▲台南市修繕志工於柳營區協助重建老屋牆面與樓地板，展現團隊默契與熱忱。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南修繕志工兵分二路深入柳營與安南兩區，協助弱勢家庭修繕破損老屋，讓居民重拾安居希望，此次行動不僅獲工會成員熱情響應，市長夫人劉育菁還親自準備大西瓜慰勞志工，場面溫馨感人，市議員蔡麗青、沈家鳳等人與總工會代表也到場打氣，共同傳遞社會溫度。

為讓弱勢市民改善居住品質，台南市勞工局長王鑫基偕同木工、電器、泥水等工會志工，今日同步前往柳營與安南區展開修繕。柳營區案主為年約60歲的樓姓男子，因老屋年久失修，屋頂、門窗與樓地板皆嚴重毀損，日前已由鋁製品工會張世明與黃金玟賢夫妻檔搶先安裝鋁窗，今日由木工與電器工會接力，完成牆面美化、天花板與地板整建，重建安全空間。

同時間，安南區一對吳姓老夫妻也面臨居住危機。吳先生因中風行動不便，原先租屋已感壓力，如今又被告知不得續租，只得遷回多年未住的老屋。屋況惡劣之下，勞工局與做工行善團迅速會勘，安排修繕行動。泥水工會今日持續進行地磚鋪設、填縫與無障礙坡道改造，盼讓案主能安心回家，重獲穩定生活。

除了修繕行動，大台南總工會花藝班學員也親手製作火鶴花束贈與志工，為現場增添節日氣氛與祝福，表達對他們的敬意與感謝。

王鑫基局長表示，非常感謝志工們願意在週末假日犧牲時間投入公益行動，包括木工工會的蘇旭明與甥舅檔吳博軒都親身參與。他強調，正因為有這些默默付出的工會志工，市府得以持續為弱勢族群打造希望家園，讓每一次修繕不只是補強房屋，更是修復一個家庭的信心與未來。