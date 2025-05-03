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力促無人機產業國家隊　卓榮泰喊話嘉義同鄉會共推「大南方新矽谷」

▲▼卓榮泰出席「社團法人新北市嘉義同鄉會第十二屆理事長、理監事暨顧問就職典禮。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰出席「社團法人新北市嘉義同鄉會第十二屆理事長、理監事暨顧問就職典禮。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（3日）出席「新北市嘉義同鄉會第12屆理事長、理監事暨顧問就職典禮」時表示，台灣進步的腳步，不能沒有嘉義同鄉會的加入，期盼大家起帶頭作用，一同推動「大南方新矽谷」計畫，加入無人機產業國家隊行列，讓台灣軍工及無人機產業在世界發光發熱。

卓榮泰指出，新北市嘉義同鄉會自1992年成立以來，連結全台各地嘉義鄉親，目前會員數已突破5萬人，並在各行各業、百工百業皆卓有成就，為台灣經濟發展及社會繁榮進步做出巨大貢獻。此外，也積極投入各項公益活動，關懷照顧社會各個角落與不同層面，是國內社會安定的一股力量，令人敬佩。

卓榮泰表示，在賴清德總統揭櫫「均衡台灣」治國理念之下，行政團隊對台灣每一個縣市的發展都同等看待。其中，在政府提出的「六大區域產業及生活圈」發展計畫中，結合嘉義、台南、高雄、屏東等4縣市發展「大南方新矽谷」，並投注更多力量發展半導體、資通訊、資安、大健康產業、車用零組件、智慧農業、淨零綠能、傳統金屬加工及無人機等產業，企盼能與「桃竹苗大矽谷」共同形成帶動台灣高科技產業發展的雙核心引擎。

在無人機產業方面，卓榮泰進一步表示，政府於2021年將原先停用的國立台灣體育運動大學嘉義校區正式命名為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，作為發展無人機產業第一期工程的場館，吸引許多廠商爭相進駐。

為持續擴展無人機產業發展量能，政府未來將繼續開闢大同技術學院太保校區作為第二場館，使亞創研發中心更具規模，此也有賴經濟部、嘉義縣政府、國家中山科學研究院、工業技術研究院、金屬工業研究發展中心，以及國立虎尾科技大學等學研單位共同投入。

卓榮泰強調，無人機產業是賴總統推出「五大信賴產業」中軍工產業的一環，符合全世界產業供應鏈所需，而目前全球無人機的發展以美國及中國為主，一旦台灣在此領域獲得斬獲，將能成為全世界無人機非紅供應鏈的一部分，使台灣繼高科技產業之後，再度在世界供應鏈上占有一席之地。

卓榮泰表示，未來在產業發展、國防自主及民主供應鏈三大目標之下，政府會全力推動「大南方新矽谷」計畫，尤其是屬於嘉義獨特的無人機產業，期盼在場的嘉義鄉親們，和無人機產業垂直供應鏈相關的各行各業都能勇敢加入，一起成為國家隊，讓台灣軍工及無人機產業在世界發光發熱，向世界發出台灣成功的訊號，也希望此一光輝與驕傲能夠留在嘉義。

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