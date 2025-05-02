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238項總預算解凍案先闖關　立法院會今付委審查

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 針對郭智輝失言 卓榮泰表示應該給勞工更多的關懷 沒道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今年度中央政府總預算遭大幅度刪減、凍結，行政院統計凍結案有1584項，金額達新台幣1381億元。本周立院程序委員會將行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案及今年度中央政府總預算案之首波解凍案共計238項列入議程，今（2日）稍早立法院會中，在朝野無異議下，全數交付各委員會審查。

在立法院沒給出確定數字的情況下，根據行政院統計，2025年中央政府總預算遭藍白聯手凍結了1,584項，金額高達1,381億元。凍結預算可分為三大類：第一、154億元（1,162項），只需提出書面報告即可動用。佔比11.2%。第二、366億元（373項），須提交專案報告，並經立法院審查通過才能動支，佔比26.5%。第三、861億元（49項）「要執行完一定比例才能申請解凍」、「要先經過修法才可以解凍」，佔比62.3%。

對於解凍案，國民黨立院黨團書記長王鴻薇日前受訪時表示，若是一般性、沒有爭議性的預算解凍案，報告送來就能「快速通關」，也會與議事處討論設置「快速通關區」；若需要提出專案報告的解凍案，則尊重各委員會召委及立委；涉及其他條件的解凍案，國民黨團會再討論。

立法院會今天上午處理報告事項議程時，各部會所提今年度預算解凍報告首波共計238項，在現場朝野立委皆未表達異議，順利交付各委員會審查。此次列入解凍案包含：行政院、中選會的業務費被凍結70%，文化部、海委會、農業部、勞動部、國發會、國科會等單位的業務費被凍結30%等。
 

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