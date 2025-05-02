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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委問新台幣可能「升抵27元」？　卓揆：對產業調適能力衝擊很大

▲▼徐巧芯 質詢 行政院長卓榮泰立法院備詢 交通組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新台幣兌美元瘋狂升值，見「30」字頭！新台幣匯市今（2日）下午盤仍難抵升值態勢，大幅升值1.202元，匯價來到30.815價位，創下2023年12月29日以來最高價位。藍委徐巧芯質詢時詢問，會不會繼續下跌？如果跌到27元有無可能發生？政府能接受嗎？對此，行政院長卓榮泰回應，如果跌到27元，這對產業的調適能力是很大衝擊，現在沒有這樣的評估，我國不是政治操作匯率的國家，現在保證有或沒有都會影響大家心理狀況，有3套措施穩定股市，若這兩天有變化、央行認為應該多投注一點，會再注意。

徐巧芯今質詢時秀出經濟學人文章，並詢問「卓榮泰看過沒？」卓榮泰否認後，徐巧芯介紹，該文提到台灣面臨三個新變化，第一、美國對中共的嚇阻力下降，中共認為自己對關稅戰可以承受更大的痛苦。第二、中共的灰色地帶，戰術配合外交攻勢，提供中共封鎖台灣的國際掩護。第三、台灣政界長期以來功能失調，陷入極化及自滿的惡性循環。

徐巧芯說，她要提第三點，內文點名賴清德，必須跟國民黨以及新興的第三勢力共同運作，導致政治僵局。賴清德對中共滲透的強力反制，也進一步加深社會對立與政治分裂。賴清德跟行政院要團結，卻造成社會更加分裂。卓揆回應，一個專業經濟性雜誌引用的資訊，當然要重視。裡面提到政府功能失能，「我們彼此都有責任」，面對國際貿易秩序重整中，展現讓國際看到台灣朝野一致。

徐巧芯則說，朝野一致有包括卓榮泰在人民是頭家宣講的大罷免？卓榮泰則說，「我沒有講要大罷免」。徐則不滿表示，這就是大罷免活動，從預算的角度去包裝，在人民角度看來，這就是在分裂台灣、製造更多的對立，跟你講的團結有很大差異，立法院殿堂外的大罷免就是製造更多對立。

徐巧芯也詢問，央行總裁楊金龍說台幣升值沒有受到美國壓力，可是台幣今天一天升9角，如果每天這樣升，請問台灣底線在哪裡？什麼時候央行才會出手？讓今天低點30.93元不要再滑落下去。上次跌到這個，是什麼時候？卓揆回應，還是要觀察國際貨幣市場情勢，台灣長期是屬於比較穩定的貨幣，至於上次跌到30.93元，還要再回去查一下正式資料，或是請委員直說。

徐巧芯則表示，「我也不知道啊！你要回答我！」徐強調，行政院對關稅、匯率都說有準備跟評估，結果上次跌到30.93元是什麼時候都不知道，想問會不會繼續下跌？如果跌到27元，政府能接受嗎？能保證30.93元是最低點嗎？跌到27元有無可能發生？

對此，卓榮泰回應，央行總裁定時會向總統以及行政院報告，或許下周央行總裁就會有一份報告，如果沒有，自己也會主動請教他，如果跌到27元，這對產業的調適能力是很大衝擊，現在沒有這樣的評估，我國不是政治操作匯率的國家，現在保證有或沒有都會影響大家心理狀況，有3套措施穩定股市，若這兩天有變化、央行認為應該多投注一點，我們會再注意。

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