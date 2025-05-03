台灣真的在第一批！鄭麗君率隊赴美　1日完成台美關稅首輪實體磋商

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普4月3日推出對等關稅，目前進入暫緩徵收90天的協商期。行政院經貿談判辦公室今（3日）表示，在行政院鄭麗君副院長、經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領下，台灣政府團隊於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。

經貿辦指出，在行政院鄭麗君副院長、經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領下，台灣政府團隊於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。會談期間雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。

經貿辦說，會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。雙方並同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。

行政院台美經貿工作小組召集人，同時也是我國代表團團長的行政院副院長鄭麗君表示，台美經濟具有高度互補性，雙方的緊密合作將有助於優化彼此的產業體系，強化全球競爭力，她相信在台美雙方開放、相互理解的持續討論下，將有助於凝聚最大共識。

台灣關稅談判小組由鄭麗君領軍，小組成員包括國安體系、外交體系以及行政院經貿談判辦公室。前往華盛頓特區支援磋商的台灣政府團隊，包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、財政部、衛福部、國家安全會議等單位代表。