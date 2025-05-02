郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　時力轟傲慢：多次失格已不適任

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者郭運興／台北報導

五一勞動節有上百位台電員工包圍經濟部抗議「錯誤能源政策」，才導致虧損，而經濟部長郭智輝在備詢談到此事時，卻脫口「他看不下去可以離開啊」，引起議論。對此，時代力量今（2日）表示，「這已經不是郭智輝第一次失態、失言，這樣多次失格的部長已經明顯不適任，請行政院做出更積極的處份，郭智輝部長，現在是政府一級首長，不是民間企業董座，請收起你的傲慢」！

時代力量表示，昨天的「五一」勞動節，有上百位台電員工包圍經濟部抗議。同一時間，在立法院備詢的經濟部長郭智輝談及此事，居然動怒的嗆這群員工「若看不下去，可以離開台電啊」。

時代力量表示，這種對待勞工的傲慢，完全沒有一級首長的風範，更遺忘了父母官的責任，誠心溝通、理解訴求，應該是政府對待勞工抗爭最基本的態度。

時代力量直言，這已經不是郭智輝部長第一次失態、失言，過去這段時間，不論對於國際政經局勢、國內企業發展，郭部長都有多次越界、失格的言行，更多次出現涉及歧視的言論，他似乎忘了，現在是我國的經濟首長，而非一人能呼風喚雨的企業老闆。

最後，時代力量強調，對於這樣失格的言論，卓榮泰院長今天已表示明確的不認同。他們要呼籲郭智輝部長，為這樣的不當發言嚴正道歉。同時，也要呼籲行政院，這樣多次失格的部長已經明顯不適任，請行政院做出更積極的處份，才能展現政府明確的處理態度。

▼時代力量批評郭智輝發言。（圖／翻攝自Facebook／時代力量）