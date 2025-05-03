印巴局勢升級！巴基斯坦大使籲川普介入：恐爆核衝突

▲印巴緊張關係升級，巴基斯坦大使警告恐有核衝突風險。圖為印巴2020年在克什米爾交火後的畫面。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度指控巴基斯坦涉及克什米爾地區近期爆發的恐怖襲擊，令2國緊張關係再度升級。巴基斯坦駐美國大使薩伊德（Rizwan Saeed Sheikh）警告，若印度採取軍事報復行動，恐將引發核衝突的災難性風險。他呼籲美國總統川普介入調停，協助化解克什米爾長年爭端，避免南亞核武國之間爆發衝突。

薩伊德在接受福斯新聞專訪時指出，印度在克什米爾巴哈甘（Pahalgam）地區襲擊事件發生後，迅速將責任歸咎於巴基斯坦，但該地偏遠且難以迅速調查，質疑印度僅在事發10分鐘後便提出報告的真實性。巴方近日聲稱掌握「可靠情報」，顯示印度正準備對其領土進行軍事打擊。

針對4月22日貝爾高姆（Belgaum）遊客屠殺事件，印度認定襲擊與巴基斯坦有關，導致兩國邊境交火升溫。但巴方堅決否認參與襲擊，並強調願意接受中立、透明的調查。薩伊德批評印度政府和媒體煽動戰爭情緒，並指責印度未提供任何證據證明巴方涉案。

薩伊德也抨擊印度在克什米爾的治理與政策，包括讓非居民定居、行政失能及威脅單方面切斷對巴基斯坦的水源。他強調，此舉違反《印度河水域條約》，並警告若印方執行，巴方將視之為「戰爭行為」，並向國際法院提告印度從事「水資源恐怖主義」。

他最後呼籲國際社會正視南亞核衝突風險，不應僅在局勢升溫時才關注，而是應積極促成克什米爾爭端的根本解決，強調「任何錯誤判斷或誤判都可能導致毀滅性的核後果，這是全球都不能承受的代價。」