印度寺廟大遊行爆踩踏「至少6死50傷」　數千信徒擠爆畫面曝

▲ 印度寺廟發生推擠踩踏事故。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
印度果亞邦希爾岡（Shirgaon）一座寺廟3日凌晨舉行Lairai Devi年度天神大遊行活動，未料爆發嚴重踩踏，造成至少6人死亡及逾50人受傷，事故原因仍在釐清，總理莫迪與果亞邦首席部長薩萬特皆表示哀悼，並承諾全力提供協助。
根據《新德里電視台》，事發於距離果亞邦首府帕納吉（Panaji）約40公里的Sree Devi Lairai神廟，數千名信徒到場朝聖，因人群中突然一陣恐慌，大批人潮推擠逃生釀成踩踏，場面十分混亂，造成6死及逾50人受傷。
#Heartbreaking news: 6 lives lost and over 15 injured in a stampede at Goa's Lairai Devi temple during the annual Shree Devi Lairai jatra celebration in Shrigao.— Urban Secrets (@stiwari1510) May 3, 2025
Visuals show the chaotic scene after the stampede, with thousands in the crowd and panic setting in as ambulances… pic.twitter.com/rBsrfd4mV8
果亞邦衛生部長拉內（Vishwajit Rane）稱這是一起「不幸的踩踏事件」，目前已有30名傷患通報，其中8人重傷、2人插管治療。當局調派多輛救護車及醫療團隊進駐，果亞醫學院（GMC）已設置專責加護病房，全力搶救傷者。
莫迪在X平台發文，向死者家屬表示哀悼，並祝福傷者早日康復。果亞首席部長薩萬特（Pramod Sawant）則親赴醫院探視傷患，強調將密切關注情勢發展，並透露莫迪已與他通話了解情況，承諾中央全力支援。
當局初步研判，事故原因與人潮過度擁擠及缺乏控管有關。Lairai Devi慶典活動每年吸引數千名信徒參加，以紀念印度教女神Lairai，活動以赤腳走過燃燒的煤炭等獨特儀式聞名，信徒來自果亞、馬哈拉施特拉與卡納塔克等地。
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