印度寺廟大遊行爆踩踏「至少6死50傷」　數千信徒擠爆畫面曝

▲ 印度寺廟發生推擠踩踏事故。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度果亞邦希爾岡（Shirgaon）一座寺廟3日凌晨舉行Lairai Devi年度天神大遊行活動，未料爆發嚴重踩踏，造成至少6人死亡及逾50人受傷，事故原因仍在釐清，總理莫迪與果亞邦首席部長薩萬特皆表示哀悼，並承諾全力提供協助。

根據《新德里電視台》，事發於距離果亞邦首府帕納吉（Panaji）約40公里的Sree Devi Lairai神廟，數千名信徒到場朝聖，因人群中突然一陣恐慌，大批人潮推擠逃生釀成踩踏，場面十分混亂，造成6死及逾50人受傷。

#Heartbreaking news: 6 lives lost and over 15 injured in a stampede at Goa's Lairai Devi temple during the annual Shree Devi Lairai jatra celebration in Shrigao.



Visuals show the chaotic scene after the stampede, with thousands in the crowd and panic setting in as ambulances… pic.twitter.com/rBsrfd4mV8 — Urban Secrets (@stiwari1510) May 3, 2025

果亞邦衛生部長拉內（Vishwajit Rane）稱這是一起「不幸的踩踏事件」，目前已有30名傷患通報，其中8人重傷、2人插管治療。當局調派多輛救護車及醫療團隊進駐，果亞醫學院（GMC）已設置專責加護病房，全力搶救傷者。

莫迪在X平台發文，向死者家屬表示哀悼，並祝福傷者早日康復。果亞首席部長薩萬特（Pramod Sawant）則親赴醫院探視傷患，強調將密切關注情勢發展，並透露莫迪已與他通話了解情況，承諾中央全力支援。

當局初步研判，事故原因與人潮過度擁擠及缺乏控管有關。Lairai Devi慶典活動每年吸引數千名信徒參加，以紀念印度教女神Lairai，活動以赤腳走過燃燒的煤炭等獨特儀式聞名，信徒來自果亞、馬哈拉施特拉與卡納塔克等地。