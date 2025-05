印度寺廟大遊行爆踩踏「至少6死50傷」　數千信徒擠爆畫面曝

▲ 印度寺廟發生推擠踩踏事故。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度果亞邦希爾岡(Shirgaon)一座寺廟3日凌晨舉行Lairai Devi年度天神大遊行活動,未料爆發嚴重踩踏,造成至少6人死亡及逾50人受傷,事故原因仍在釐清,總理莫迪與果亞邦首席部長薩萬特皆表示哀悼,並承諾全力提供協助。

根據《新德里電視台》,事發於距離果亞邦首府帕納吉(Panaji)約40公里的Sree Devi Lairai神廟,數千名信徒到場朝聖,因人群中突然一陣恐慌,大批人潮推擠逃生釀成踩踏,場面十分混亂,造成6死及逾50人受傷。

