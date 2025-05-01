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衝突升級！印度關閉領空　23日前禁巴基斯坦航空和軍機進入

▲▼巴基斯坦軍機。（圖／VCG）

▲印度向巴基斯坦航空與軍機關閉領空至5月23日。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度與巴基斯坦關係持續惡化，印度4月30日宣布，對巴基斯坦航班和軍用飛機關閉領空，直至5月23日。此舉被視為對巴基斯坦一周前封鎖印度航空空域的反制措施。與此同時，巴國因安全疑慮，已取消往返巴佔克什米爾北部多地的航班，並全面加強空域與機場警戒。

印度媒體引述消息人士指出，印度政府已發布「飛行員通告」（NOTAM），禁止所有巴基斯坦航空公司在4月30日至5月23日期間使用其領空。此舉被視為回應先前巴基斯坦在克什米爾恐怖襲擊事件爆發後，對印度封鎖空域的回應。

印巴雙方互祭航空限制也反映了2國在邊境衝突與反恐議題上的對立日益嚴峻。此前，印度控制的克什米爾地區在4月22日發生重大恐怖襲擊，造成26人死亡。印度指責巴基斯坦暗中支持武裝分子，雙方緊張局勢持續上升。

與此同時，巴基斯坦國家航空公司（PIA）也在4月30日宣布，出於安全因素取消所有往返吉爾吉特（Gilgit）、司卡度（Skardu）與巴佔克什米爾北部地區的航班。 媒體引述航班時間表指出，從克拉嗤與拉合爾飛往司卡度的航班均已取消。

此外，從伊斯蘭馬巴德飛往上述地區的多個航班也被全面取消。根據《快報論壇報》，這些航班停飛是基於與印度關係惡化後的安全評估結果，巴方目前正強化對自國空域的監控，將全國機場列為高度警戒區，加強安檢與監控。

巴國官員表示，此一系列措施屬預防性性質，旨在維護敏感地區的空域安全。巴基斯坦新聞部長塔拉（Attaullah Tarar）甚至表示，巴方已掌握可靠情報，顯示印度計劃在未來24至36小時內發動軍事打擊，同時揚言任何侵略行為巴方都將果斷回應。

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