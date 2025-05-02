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印巴若爆核戰恐死1.25億人　美國務卿介入斡旋

▲▼中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

▲印度與巴基斯坦都是擁有核武的國家。圖為印軍。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度與巴基斯坦的緊張關係來到數十年來最低點，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）介入斡旋，在4月30日分別與兩國通電話，敦促雙方合作緩解情勢。由於印巴都是擁有核武的國家，且軍事能力相當，研究人員曾在2019年警告，一旦爆發核衝突，短短數日就可能有1.25億人喪命。

路透報導，印度控制的克什米爾避暑勝地巴哈甘（Pahalgam）4月發生恐攻事件，一群槍手掃射遊客，奪走至少26人性命，印度指責巴基斯坦要為這場恐攻事件負責，但巴基斯坦否認涉案並呼籲進行中立調查，如今印巴連日交火關係緊張。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）告訴盧比歐，這起事件的犯罪者、支持者、策畫者必須接受法律制裁。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）則是敦促美國向印度施壓降低激烈言論、採取負責任行動；陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）提到，巴基斯坦致力於和平，但也會捍衛自身國家利益。

▲遊客們突遭槍手襲擊，多具遺體倒臥草地上。（圖／翻攝X）

聖加侖大學印度民族認同與外交政策專家庫馬爾博士（Manali Kumar）指出，印巴雙邊關係目前可說是來到數十年來最低點，距離戰爭爆發僅一步之遙。

每日郵報指出，印度是全球最大經濟體之一，同時也是人口最多的國家之一，現役陸軍人數超過120萬人，另有25萬名海軍及空軍士兵，在此之際，巴基斯坦現役軍人總人數則是不到70萬。但國防專家警告，即便如此，巴基斯坦軍事能力與印度相當，足以造成重大破壞並導致大量傷亡。

此外，印巴均為擁核國家，依據《軍備控制協會》（Arms Control Association）資料數據，兩國各自擁有約170枚核彈頭，核武庫存大致相當，印度奉行「不先使用」核武的原則，而巴基斯坦對先行發射核武並不排斥。

▲印巴軍隊連日交火。圖為兩軍2020年在克什米爾爆發衝突後的畫面。（示意圖／VCG）

研究人員曾在2019年警告，在人口如此稠密地區爆發和衝突，可能會在短短數日造成1.25億人喪命。依據原子科學家公報2019年刊登的文章，一旦爆發核戰，將立即造成數千萬人死亡，同時帶來巨大環境影響，引發數百萬甚至數十億人的飢荒，「核衝突的直接後果極其可怕，作者估計死亡人數會落在5000萬至1.25億人之間，取決於所使用的核武當量是15千噸、50千噸或100千噸」。

文章還說，這將對印度及巴基斯坦社會產生重大且持久的後果，許多主要城市將被摧毀，變得無法居住，煙霧與放射性微粒將在數周內擴散至全球，全球氣溫下降，降水減少。

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