傅崐萁管家涉弊失聯遭通緝　林楚茵酸：他是被消失還是躲起來？

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁的管家李慶隆因在「競選小物」案涉弊，檢調日前再度傳喚李慶隆到案說明時，李慶隆因失聯不知去向，遭檢方發布通緝。對此，民進黨立委林楚茵今（3日）開酸，「李慶隆是被消失還是躲起來？」難道是「競選小物案」牽扯太多國民黨立委，擔心團滅，乾脆讓李慶隆先跑路嗎？如像傅崐萁說的合法，那李慶隆何必逃？

傅崐萁遭告發在2024年大選疑似贈送大量競選小物給同黨立委候選人，且競選小物的來源疑涉嫌違反《反滲透法》、《選罷法》等罪，檢調於今年3月前往傅崐萁管家李慶隆台中與花蓮的住處搜索並帶回約談。

不料，檢調4月初再傳喚李慶隆到案訊問時，李慶隆卻已失聯，車子還拔牌停在律師張睿文的事務所地下室，為此，檢方對李慶隆發布通緝，同時，也約談涉嫌藏匿人犯的張睿文說明，隨後諭知張睿文以50萬元交保。

針對此事，林楚茵表示，國民黨涉嫌「死人連署」偽造文書罪還不夠看，黨團總召傅崐萁的管家李慶隆還因涉賄潛逃人間蒸發，她不禁直言，國民黨根本是犯罪集團大本營。

林楚茵細數，從死人連署、偽造文書，到傅崐萁為首的「競選小物案」，現在傅崐萁「最信任的管家」李慶隆，竟然被搜索後，拔車牌、串通律師直接消失搞失蹤躲檢調。

此外，林楚茵質疑，如果修容組競選小物真的像傅崐萁說的合法，那李慶隆何必潛逃？李慶隆到底怕什麼？是被消失還是自己躲起來？難道是「競選小物案」牽扯太多國民黨立委，擔心立委直接團滅，乾脆讓李慶隆先跑路嗎？

最後，林楚茵還開嗆黃國昌，傅崐萁被爆涉賄、管家潛逃，猶如柯文哲橘子翻版，黃國昌卻不譴責、不吭聲，還在裝聾裝瞎嗎？還是藍白根本同流合污，小弟早就被大哥摸頭了？