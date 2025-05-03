鍾小平曝她怨收罷免連署書影響淺綠票　郭昭巖怒斥：莫名其妙！

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鍾小平曝她怨收罷免連署書影響淺綠票　郭昭巖怒斥：真的莫名其妙！

▲▼ 趙少康、副市長郝龍斌、國民黨北市黨部主委戴錫欽等人今天前往萬華區青年公園，為罷免民進黨立委吳沛憶團體、領銜人李孝亮站台 。（圖／記者崔至雲攝）

▲趙少康、前台北市長郝龍斌、國民黨北市黨部代理主委戴錫欽等人今天前往萬華區青年公園，為罷免民進黨立委吳沛憶團體領銜人李孝亮站台 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨北市議員鍾小平在政論節目爆料，同黨籍議員郭昭巖認為，黨中央要求議員每人要收千份連署書，會害慘淺綠票跑掉。郭昭巖今（3日）聽聞相當不滿，認為她從沒講過這句話，要鍾小平做好自己的事。受訪完後，郭對著媒體抱屈「真的莫名其妙」，讓一旁的助理急忙安撫他。

鍾小平昨在政論節目《新聞面對面》中提到，秘書長黃健庭日前到黨團，要求三名議員一人連署5千份，但郭昭巖卻有點抱怨，認為這樣連署，會讓淺綠票跑掉。

郭昭巖今天上午約9點30分先提前到罷免民進黨立委吳沛憶團隊致意，被問到鍾小平的言論，她則嚴正駁斥「鍾小平這樣講我？我從來沒講這句話，鍾小平講話可信度真的要打折扣」，「我覺得鍾小平你做好自己的事啦。」語畢後，她則轉身再向媒體確認鍾小平的言論，聽完後怒批「莫名其妙」。

郭昭巖離開後，鍾小平隨後到場受訪，對於郭的說法他則說，這個對話來自於黨秘書長黃健庭到黨團來，包括趙少康、朱立倫交代，任務就是要連署成功，「最基本若5千人都連不到，那沒盡到在地議員的責任。」

鍾小平更稱，朱立倫訂的目標是對的，作為以後提名議員參考是非常正確的事情，退此一步即無死所，他們罷免不只是吳沛憶，民進黨宣布法理台獨，內政部長劉世芳一邊一國都講出來，對內消滅國民黨，兩岸掀起戰爭搞台獨，國民黨就是蔣經國路線，反併吞、反台獨，這場罷免、反罷免，真的應提高定位，是一場民進黨挺台獨、國民黨反台獨中華民國保衛戰，這才有動員能力。

鍾小平說，他一定會盡力交出國民黨主席給他的額度，「我是最忠貞的黨員，希望三位國民黨議員攜手努力，這是最重要的是，其他有什麼重要」受訪時一旁的趙少康則緩頰，目前最重要就是完成二階連署，所有恩恩怨怨先放一邊。

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