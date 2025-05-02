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快訊／川普宣布取消哈佛大學免稅地位：他們活該！

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普再發文砲轟。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普稍早在他的社交平台「Truth Social」上發文，宣布將撤除哈佛大學的免稅資格，並語帶強硬表示：「這是他們活該！」

根據路透社的報導，川普尚未明確指出何時可能實施此舉。報導指出，哈佛方面尚未對此發言做出任何回應。

其實早在先前，川普就曾威脅，若哈佛不配合聯邦政府一系列改革要求，便將考慮終止其免稅地位。此發展令他與這所頂尖名校的矛盾再度加劇。

據悉，哈佛最近收到一份政府清單，內容包括關閉校內多元化機構、協助移民單位審查國際學生背景等項目。近日該份清單更擴及要求學校改革其治理結構、人事政策與招生機制。

哈佛是美國最具歷史與財力的大學之一，曾孕育162位諾貝爾獎得主，臉書創辦人祖克柏及八位美國總統皆出身於此校。

2023年，以哈佛為首的多所高等院校陸續爆發學生活動，抗議以色列與哈瑪斯在加薩的戰事。不少示威場面激烈，甚至引發警方與挺以色列者之間的肢體衝突。

川普政府對此強烈批評，首先從哥倫比亞大學開砲，質疑校方在處理挺巴勒斯坦抗議上的態度。他在貼文中指控哈佛推廣所謂的「極端意識形態與恐怖理念」，若學校不改變，將面臨取消免稅資格的後果。

他並進一步將這些校園運動定調為「反美、反猶太行為」，並表示將考慮切斷對拒絕配合的學校的聯邦資金與合約支持。

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