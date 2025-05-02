向拜登政策宣戰！川普預算「國安開支」創新高　大砍綠能與援助

▲川普預計2日向國會提交2026年預算申請。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普2日將向國會提交「2026財政年度預算申請」，大幅削減對外援助、可再生能源資金，同時大幅增加邊境及國安支出。美媒Axios形容，以規模與範圍來看，川普預算等於對現狀、也就是民主黨重視的優先要務和計畫

「再次宣戰」。

川普預算的目標是，今年開始把「非國防類」裁量性支出削減1630億美元，但不包括社會保障、聯邦醫療保險（Medicare）、聯邦醫療補助（Medicaid ）等計畫。

整體而言，對於需要每年重新授權的非國防類計畫，美國行政管理和預算局（OMB）希望在下一個財政年度，僅僅撥款5570億美元。率先披露此消息的《華爾街日報》指出，這將代表2026財政年度，美國約削減22.6%的政府開支。

據悉，美國教育部、國家環境保護局（EPA）、國際開發署（USAID）的資金將被大幅削減。川普還把矛頭指向拜登政府期間批准的聯邦撥款，包括「環境正義」的可再生能源計畫。

《彭博社》報導，在國安支出方面，川普將要求破紀錄的1.01兆美元，增幅高達13%。如此一來，川普預算「國防類：非國防類」的支出比例已經將近「2:1」，與過去2任民主黨總統試圖達成的「平衡」做法大相逕庭。

但Axios指出，預算旨在說明總統施政的優先要務，與國會最終撥款往往有所出入。此外，馬斯克的政府效率部（DOGE）早已列出許多明年的削減計畫，但這次預算僅削減1630億美元，與DOGE承諾的「節省1兆美元」相去甚遠。