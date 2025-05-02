　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

向拜登政策宣戰！川普預算「國安開支」創新高　大砍綠能與援助

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普預計2日向國會提交2026年預算申請。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普2日將向國會提交「2026財政年度預算申請」，大幅削減對外援助、可再生能源資金，同時大幅增加邊境及國安支出。美媒Axios形容，以規模與範圍來看，川普預算等於對現狀、也就是民主黨重視的優先要務和計畫
「再次宣戰」。

川普預算的目標是，今年開始把「非國防類」裁量性支出削減1630億美元，但不包括社會保障、聯邦醫療保險（Medicare）、聯邦醫療補助（Medicaid ）等計畫。

整體而言，對於需要每年重新授權的非國防類計畫，美國行政管理和預算局（OMB）希望在下一個財政年度，僅僅撥款5570億美元。率先披露此消息的《華爾街日報》指出，這將代表2026財政年度，美國約削減22.6%的政府開支。

據悉，美國教育部、國家環境保護局（EPA）、國際開發署（USAID）的資金將被大幅削減。川普還把矛頭指向拜登政府期間批准的聯邦撥款，包括「環境正義」的可再生能源計畫。

《彭博社》報導，在國安支出方面，川普將要求破紀錄的1.01兆美元，增幅高達13%。如此一來，川普預算「國防類：非國防類」的支出比例已經將近「2:1」，與過去2任民主黨總統試圖達成的「平衡」做法大相逕庭。

但Axios指出，預算旨在說明總統施政的優先要務，與國會最終撥款往往有所出入。此外，馬斯克的政府效率部（DOGE）早已列出許多明年的削減計畫，但這次預算僅削減1630億美元，與DOGE承諾的「節省1兆美元」相去甚遠。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騎士遭酒駕移工撞死！　妹曝「3個小孩還在念書」哽咽：嫂嫂怎麼
快訊／新台幣匯價強彈3.07%　央行發新聞稿解釋
新台幣見30字頭！匯價一日飆過3關　 2行業恐剉咧等
白沙屯媽祖進香驚見「洗腳水女神」！素顏合照信徒直呼：人生首次
32歲男酒駕逆撞1死2傷　「手銬+腳鐐上身」移送畫面曝
粉紅超跑首度停駕鹿港派出所　33萬香燈腳同步見證

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲20歲大學生拳擊賽「鼻部遭重擊」亡　裁判喊停救不回

向拜登政策宣戰！川普預算「國安開支」創新高　大砍綠能與援助

美CIA發布中文影片！　招募中共官員「洩露北京機密」

強制人人投票！新加坡國會大選獨創「集選區制」　明天火熱登場

遭前男友跟蹤家暴！20歲少女「失蹤4個月」　警方尋獲時已化白骨

美國拋協議框架「不降汽車鋼鋁關稅」　日本堅決反對

遊西班牙遇搶匪！　他暴怒擒賊「鎖喉逾1分鐘」不肯鬆手

聯合國擬大規模改組　合併主要部門

等了3個月！天坑罹難者遺體今打撈　家屬悲痛發聲：爸爸回家了

搭紅眼班機「遭鄰座男猥褻」！她崩潰喊停沒人理　怒告美國航空

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

【猜模型價格】聽到價格後的姐姐情緒就像坐雲霄飛車XD

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

#白沙屯媽祖 起駕倒數！ 「萬頭攢動」空拍畫面曝

菲20歲大學生拳擊賽「鼻部遭重擊」亡　裁判喊停救不回

向拜登政策宣戰！川普預算「國安開支」創新高　大砍綠能與援助

美CIA發布中文影片！　招募中共官員「洩露北京機密」

強制人人投票！新加坡國會大選獨創「集選區制」　明天火熱登場

遭前男友跟蹤家暴！20歲少女「失蹤4個月」　警方尋獲時已化白骨

美國拋協議框架「不降汽車鋼鋁關稅」　日本堅決反對

遊西班牙遇搶匪！　他暴怒擒賊「鎖喉逾1分鐘」不肯鬆手

聯合國擬大規模改組　合併主要部門

等了3個月！天坑罹難者遺體今打撈　家屬悲痛發聲：爸爸回家了

搭紅眼班機「遭鄰座男猥褻」！她崩潰喊停沒人理　怒告美國航空

《絕命終結站》睽違14年回歸！死神「誅九族」　刷新系列最多死亡人數紀錄

桃猿新領隊回應餐飲爭議：絕非砍預算！已和與黃子鵬、林立談約

張善政視察青山非營利幼兒園！曝桃園人口成長2歲專班增逾百班

健保支付手術救命凝膠已為日本2倍價！石崇良：廠商應說明差在哪

台南婦幼隊辦《我12歲，你介意嗎》影展座談　聚焦數位性暴力防治

環狀線受損「雙北合計求償33億」　中工：起訴內容有疑義

Elkie一氧化碳中毒「眼前發白倒地送醫」　曬照報平安：真的太驚險

「西芹汁」夯什麼？促進腸道健康超有感　提醒「2種人」適量喝

不需要每天探討古林睿煬　餅總：會有無形壓力

安平航海城勇奪綠建築標章、安全建築雙認證　翻轉舊倉庫成永續地標

【人家也想吃！】德牧也想吃蛋糕　被爸抱住瘋狂掙扎超失控XD

國際熱門新聞

川普恐「放生台灣」！英媒警告：有3大變數

即／南韓副總理也請辭　教育部長代理總統

女便秘17天！屎刺穿結腸、塞滿胸部險丟命

輝達黃仁勳10年來「首度加薪」！

快訊／川普禁全球採購伊朗石油　違者二級制裁

印巴若爆核戰恐死1.25億人　美介入斡旋

男女路中央「全裸相擁」　肉色一幕瘋傳

5歲童遭遺忘！被「鎖校車內4.5小時」慘死

2小時談完！日美關稅「第二輪談判」結束

微軟、Meta財報點火　美股那指勁揚264點

多次報警仍喪命！20歲少女「遭跟騷」淪白骨

時隔3個月！男子跌天坑失蹤　成冰冷遺體

川普開鍘「洩軍機禍首」？　國安顧問瓦爾茲恐成第一位落馬高官

女嫌通緝照「車頭燈快炸出」！網暴動

更多熱門

相關新聞

《經濟學人》警告！中美關係陷入深度對抗　台灣恐成地緣風暴核心

《經濟學人》警告！中美關係陷入深度對抗　台灣恐成地緣風暴核心

《經濟學人》最新封面文章引發熱議，文章示警一場關於台灣的超級大國對決，可能比想像中更快到來。中美關係陷入深度對抗，雙方互相加徵高達100%以上的關稅，科技競賽愈演愈烈，軍事集結頻繁升高。文章認為，台灣極可能成為考驗美國戰略決心的「引爆點」。

Temu大陸發貨商品「基本消失」　價格最多上漲一倍！

Temu大陸發貨商品「基本消失」　價格最多上漲一倍！

美軍擬在川普79歲生日舉行大型閱兵

美軍擬在川普79歲生日舉行大型閱兵

美國建高來台私募房產債券20億　集團總裁+董事下場曝

美國建高來台私募房產債券20億　集團總裁+董事下場曝

川普恐「放生台灣」！英媒警告：有3大變數

川普恐「放生台灣」！英媒警告：有3大變數

關鍵字：

預算國會川普美國

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」！人妻崩潰了

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

白沙屯媽祖急煞！阿伯趴地「揉背一幕」網爆淚

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面