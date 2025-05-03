傅崐萁遭檢舉涉礦稅敲詐「縣府退稅2億」　她曝現在最怕破窗效應

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨團總召傅崐萁在花蓮縣長任內將礦石稅調高7倍，幸福水泥旗下福安礦業對此提出行政訴訟，不過，花蓮縣政府2日已退還「超收的」2億多礦稅。對此，政治評論員吳靜怡質疑，若花蓮縣政府沒有錯，為何要退還礦稅，「傅氏王朝現在最擔心的是『破窗效應』，就看哪些廠商陸續站出來。」

▲傅崐萁近日捲入礦稅爭議（資料照／記者屠惠剛攝）

福安礦業因不滿傅崐萁在擔任花蓮縣長期間將礦石稅調高7倍，先後提出8件行政訴訟，花蓮縣政府連續敗訴並多次上訴未果，最終仍以8件敗訴確定收場。甚至有媒體報導指出，調查局接獲檢舉信，指控花蓮縣政府高官在訴訟期間，恐嚇福安礦業公司撤回2億多元的礦石景觀稅求償案，還附上錄音檔證明。

隨著事件討論度上升，加上傅崐萁面臨罷免壓力，2日傳出花蓮縣政府已火速退還「超收的」福安礦業2億多礦稅。對此，花蓮縣政府強調，關於退稅一事，已依3月31日行政法院判決於4月14日開始相關退稅及徵補稅作業，早在4月24日、25日就已發函。

政治評論員吳靜怡2日在臉書發文質疑，若花蓮縣政府沒有錯，為何要退還礦稅，「花蓮縣政府難道不是因為檢方開始約談相關人員才退？」官司連8敗不退錢，罷免加上錄音檔一出來就火速退還，「鉅額出帳的過程也完全不需要議會！偉哉。」

吳靜怡直言，「傅氏王朝現在最擔心的是『破窗效應』，就看哪些廠商陸續站出來。」好人不怕罷免，第三階段就是地方人民給的成績單，「罷免能夠除惡，國民黨要感謝罷免，免費大除弊」。

▲吳靜怡認為傅崐萁現在最怕「破窗效應」。（圖／翻攝自Facebook／Grace Woo）

而關於礦稅一事，傅崐萁4月29日曾出面駁斥，強調徵收的稅款全部進公庫，民進黨為了大罷免潑髒水，企圖複製基隆模式，在花蓮推動大罷免。

傅崐萁的臉書最新文章內容也仍然在呼籲花蓮鄉親投不同意罷免，他強調自己從去年擔任國民黨立法院黨團總召以來，受到綠營人士、側翼名嘴天天謾罵誣衊，他從未忘記2300萬人才是國家真正的「頭家」，他深耕花蓮20多年，建設地方為民謀福，卻遭到執政黨追殺，「最黑暗的時刻，我們絕不屈服！堅定為鄉為民戰鬥到底，有花蓮鄉親做後盾必將贏來最終的勝利！」