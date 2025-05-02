快訊／台中死亡連署！國民黨部罷綠9人列被告　最大咖是他

▲台中死亡連署檢調今日出手，19人遭約談，12人遭列被告。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅、白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中地檢署偵辦死亡連署案件，罷綠陣營國民黨台中市黨部今早遭搜索、多人遭約談，罷藍陣營同樣也約談多人，但沒有搜索行動。據了解，國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒為「最大咖」，遭列被告。目前此案總計遭約談人數達19人，12人被告、7人為證人，由中調站調查官訊問後，已陸續移送台中地檢複訊中。

▲國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒遭列被告。（圖／記者鄧木卿攝）



據悉，罷綠陣營（國民黨台中市黨部）遭帶回13人，其中9人遭列被告、4人則是證人。被告包含書記長陳劍鋒、總幹事伍康龍、總幹事楊大緯、太平區執行長王忠輝、太平區副執行長程翌全、大里區執行長洪麗香，其餘3人暫未知。另外，豐原區執行長余爵安傳遭扣手機。



另一方面，罷藍陣營的親綠派民間團體，總計有6人遭約談，因罷免顏寬恒案有3人、罷免廖偉翔2人、罷免黃健豪1人，其中3人列被告（均為死亡人之家屬），另外3人為證人身分，其中罷免顏寬恒的領銜人以證人身分遭約談說明。

▲有死者家屬被以證人身分約談。（圖／記者白珈陽攝）



台中地檢署稍早僅回應，接獲中央選舉委員會告發，台中市蔡姓、何姓、顏姓、黃姓及廖姓等多位立法委員罷免提議案疑涉不法情資，旋即指派檢察官積極偵辦。經中檢向中選會調取罷免提議書等資料分析比對，並進行相關查證，發現提議人名冊涉有刑法之偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

今（2）日指揮重案支援中心檢察事務官、司法警察及法務部調查局台中市調查處、中部地區機動工作站及航業調查處，持搜索票，至台中市西屯區、大雅區、清水區、梧棲區、太平區、大里區、彰化縣和美鎮等涉嫌人住居所、辦公處所及某政黨地方黨部，共計8處執行搜索，約談涉嫌人及證人合計10多人到案說明，詢（訊）問、調查程序持續進行中。

檢方強調，檢方不預設特定立場，秉持客觀中立態度偵辦案件，並嚴格遵守法定程序，將儘速調查、釐清事實。