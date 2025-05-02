國民黨最新民調曝光！　朱立倫：台北市5藍委都很安全

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

全台大罷免二階進入收件最後倒數，台北市5位藍委罷免案包括李彥秀、王鴻薇、羅智強、徐巧芯、賴士葆皆已通過二階門檻，讓藍營基層焦慮。國民黨主席朱立倫今（2日）透露，黨內昨晚做最新民調，台北市民多反對大罷免，北市5藍委都很安全，可是問題是，大部分的民眾可能不知道支持藍委是要出來投票，因此，所有黨員同志在未來100天要讓民眾知道，要站出來投下不同意罷免票，才能力保五位立委。

因應戴錫欽接任北市黨部代理主委，北市黨部定於今日下午在中央黨部中山廳舉辦第20屆第1次市委員、顧問臨時會議。朱立倫也特別出席致詞喊話。

朱立倫特別感謝議長戴錫欽，在國民黨遭受民進黨最嚴重打壓、忍無可忍之際，勇於承擔責任，與黨內幹部一同為黨、為台灣、為國家打拚。他強調，國民黨堅守的正是中華民國創建之初追求民主自由的信念，絕不容許中華民國被摧毀。

朱立倫批評，去年520賴清德才就任，這一年來對內鬥爭，對外無能，除了家暴，一事無成，打自己人把自己人當敵人，非常厲害，把自己人趕出去，叫你去天安門抗議，把自己人抓起來當罪犯他很行，動用一切手段打擊陣敵創紀錄。全世界沒有一個民主國家，沒有任何民主國家，會剷除在野黨、罷免國會議員的事，歷史上只有一個人做過，那個人叫希特勒，法西斯希特勒。

朱立倫再說，4月26日的遊行不是他個人號召，也不是國民黨、民眾黨號召，是全民因為賴清德只搞家暴無能，一事無成大家才站出來，是賴清德把大家找出來，如果覺得還不夠，民眾會一波接一波，一群接一群湧上街頭抗爭，這才是台灣的民主。

朱立倫也提到，國民黨內部昨天有最新民調，台北市民絕大部分是反對大罷免的，五位立委都很安全，可是問題是，大部分的民眾可能不知道支持李彥秀、徐巧芯是要出來投票，因此，所有黨員同志要花最大辛苦，未來100天要讓民眾知道，要站出來投下不同意罷免票，才能力保五位立委，這是關鍵。

最後，朱痛批民進黨動用司法與社會各界力量，製造寒蟬效應、打壓罷免行動，「只要敢罷綠委，就全面搜索、收押到底，讓大家不敢動」，他質問：「這還像民主國家嗎？這不是法西斯？不是希特勒？」但他堅信，台北市民不會被嚇倒，國民黨也將堅定到底、力拚到底。