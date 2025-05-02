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國民黨最新民調曝光！　朱立倫：台北市5藍委都很安全

▲▼國民黨台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議，黨主席朱立倫親臨會場為臨危受命接下台北市代理主委的台北市議會議長戴錫欽加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

全台大罷免二階進入收件最後倒數，台北市5位藍委罷免案包括李彥秀、王鴻薇、羅智強、徐巧芯、賴士葆皆已通過二階門檻，讓藍營基層焦慮。國民黨主席朱立倫今（2日）透露，黨內昨晚做最新民調，台北市民多反對大罷免，北市5藍委都很安全，可是問題是，大部分的民眾可能不知道支持藍委是要出來投票，因此，所有黨員同志在未來100天要讓民眾知道，要站出來投下不同意罷免票，才能力保五位立委。

因應戴錫欽接任北市黨部代理主委，北市黨部定於今日下午在中央黨部中山廳舉辦第20屆第1次市委員、顧問臨時會議。朱立倫也特別出席致詞喊話。

朱立倫特別感謝議長戴錫欽，在國民黨遭受民進黨最嚴重打壓、忍無可忍之際，勇於承擔責任，與黨內幹部一同為黨、為台灣、為國家打拚。他強調，國民黨堅守的正是中華民國創建之初追求民主自由的信念，絕不容許中華民國被摧毀。

朱立倫批評，去年520賴清德才就任，這一年來對內鬥爭，對外無能，除了家暴，一事無成，打自己人把自己人當敵人，非常厲害，把自己人趕出去，叫你去天安門抗議，把自己人抓起來當罪犯他很行，動用一切手段打擊陣敵創紀錄。全世界沒有一個民主國家，沒有任何民主國家，會剷除在野黨、罷免國會議員的事，歷史上只有一個人做過，那個人叫希特勒，法西斯希特勒。

朱立倫再說，4月26日的遊行不是他個人號召，也不是國民黨、民眾黨號召，是全民因為賴清德只搞家暴無能，一事無成大家才站出來，是賴清德把大家找出來，如果覺得還不夠，民眾會一波接一波，一群接一群湧上街頭抗爭，這才是台灣的民主。

朱立倫也提到，國民黨內部昨天有最新民調，台北市民絕大部分是反對大罷免的，五位立委都很安全，可是問題是，大部分的民眾可能不知道支持李彥秀、徐巧芯是要出來投票，因此，所有黨員同志要花最大辛苦，未來100天要讓民眾知道，要站出來投下不同意罷免票，才能力保五位立委，這是關鍵。

最後，朱痛批民進黨動用司法與社會各界力量，製造寒蟬效應、打壓罷免行動，「只要敢罷綠委，就全面搜索、收押到底，讓大家不敢動」，他質問：「這還像民主國家嗎？這不是法西斯？不是希特勒？」但他堅信，台北市民不會被嚇倒，國民黨也將堅定到底、力拚到底。

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