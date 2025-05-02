快訊／傅崐萁管家跑了！　「競選小物案」律師涉藏匿交保50萬

▲立委傅崐萁的管家李慶榮因涉及「競選小物案」遭約談後，多次通知傳喚未到案逃亡遭通緝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁有關的「競選小物」賄選案，發現全案重要被告、被稱為傅崐萁管家的李慶隆在遭到搜索後，曾開車到律師事務所，隨即人間蒸發，檢察官指揮調查局追查，在律師事務所停車場發現已拔掉車牌的李慶隆座車，懷疑律師張睿文賢隱匿藏匿犯人罪，檢調2日約談張睿文到案後，諭令50萬元交保，同時對李慶隆發布通緝。

有民眾向檢調告發，指傅崐萁涉嫌利用贈送國民黨籍立委修容組等3種「競選小物」的方式，爭取競選立院院長，而這些競選小物是由前花蓮縣觀光處長蘇意舜的「戰天下有限公司」銷售，製作經費可能來自陸資，涉嫌違反《選罷法》、《反滲透法》、《商業會計法》、《刑法》偽造文書等多項罪名。

台北地檢署收案後，首先在2月27日指揮調查局北機站，前往搜索蘇意舜和戰天下公司等5個地點，並在3月11日、14日分別搜索傅崐萁管家李慶榮的台中、花蓮住居所等3處，其中李慶隆曾在11日到案接受偵訊。

但檢調先後在4月8日、11日通知並傳喚李慶隆到案訊問，李慶隆卻都沒有現身，調查局北機站發現，李慶隆的車子竟然就停在張睿文律師事務所地下室停車場，且疑似為了躲避其他住戶注意，刻意卸除車子的前、後車牌。

檢調追查發現，李慶隆在在首度應訊後隔天(3月11日)深夜，就與律師事務所的李姓員工一前一後，分別開車進入事務所地下室停車場，檢察官懷疑律師張睿文刻意隱匿李慶隆行蹤，向法院聲請核發搜索票，搜索律師事務所並將張睿文、李姓員工約談到案後，依《刑法》藏匿隱蔽犯人罪嫌，諭令張睿文交保50萬元，林姓員工則請回。