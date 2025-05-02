新北表揚144位護理英雄　侯友宜感謝守護市民健

▲侯友宜代表全體市民感謝所有獲獎者及新北市所有醫療院所、衛生所及長照機構。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（2日）出席新北市第13屆護理傑出獎暨優良護理人員頒獎典禮，感謝第一線護理師堅守崗位為民服務，守護市民朋友的健康，讓社會更祥和。

侯友宜表示，512國際護理師節在即，感謝新北市2萬1千名護理師及助產人員，肩負404萬人口的健康重任，尤其面對高齡化社會挑戰，護理師工作愈加辛苦，護理師就像母親一樣，照護著這片土地的每一個人，用專業、同理心及愛心，給予患者鼓勵關懷，幫助他們走出人生最艱困的時刻。

▲侯友宜感謝第一線護理師堅守崗位為民服務，守護市民朋友的健康。

侯友宜指出，新北市護理傑出獎邁入第13屆，今年共有45位傑出護理人員、99位優良護理人員獲獎，他代表全體市民感謝所有獲獎者及新北市所有醫療院所、衛生所及長照機構等，為新北市民提供全年無休的服務，讓新北市更加健康美好。

衛生局說明，新北市第13屆護理傑出獎由新北市政府偕同新北市護理師護士公會及新北市助產師助產士公會共同舉辦，本次共有124位護理及助產人員獲各界推薦，分別角逐護理貢獻獎、教研貢獻獎及特殊貢獻獎三大獎項，由13名社會公正人士、護理臨床專業及學者代表，共同組成委員會評選，期盼透過頒獎表揚，讓社會大眾看見他們的努力與價值，也對所有護理人員的努力付出，給予最大的肯定及感謝。