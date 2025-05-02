　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

打造韌性城市！新北×金門簽署防災MOU　共享資源提升應變力

▲金門新北簽署防災MOU 聯手打造韌性城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市與金門縣共同分享防救災經驗及研商合作議題。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

鑑於全球氣候變遷日益嚴峻，加上台灣位處板塊交界地震帶，大規模及複合型災害所帶來的威脅，已成為當前災害防救工作面臨的重要課題。為深化跨縣市間災害防救之相互支援能力與應變整備作為，金門縣與新北市於2024年簽署災害防救合作備忘錄，並於今（2日）由金門縣消防局呂英華局長率隊拜訪新北市政府消防局，獲得局長陳崇岳親自接待，並共同主持跨縣市防救災合作交流會議，針對雙方合作事宜進行深入討論。

▲金門新北簽署防災MOU 聯手打造韌性城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市與金門縣防救災合作交流會議大合影。

會議中，雙方就防救災實務經驗進行交流，分享彼此在實務推動上的思維與觀點，並圍繞多項合作議題進行討論，包括大規模災害發生時的相互支援機制、跨縣市防救災合作平台的建構、防災兵棋推演觀摩參與，以及防災教育訓練資源的共享等。整體討論氣氛熱絡，雙方在知識與經驗的交流上收穫豐碩，進一步拓展了各自防救災工作的視野與能量。

新北市消防局長陳崇岳表示，此次跨縣市的合作交流意義重大，防救災工作無分彼此，唯有攜手合作，方能將災害衝擊降至最低。新北市近年亦積極推動災害防救與應變技術與國際接軌，建置全國最先進的雲端部署決策儀表板，能即時掌握各項勤務狀況，並監控火災、颱風、地震、強降雨等複合型災害情境。同時也將防災理念深入推展至社區與企業，透過輔導防災社區訓練與演練、防災企業備忘錄的簽署，有效提升與整合本市防災量能，持續守護市民生命財產安全，朝向「安全、安心、安居」的三安新北市邁進。

▲金門新北簽署防災MOU 聯手打造韌性城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市消防局長陳崇岳（左2）及金門縣消防局長呂英華（右2）共同研商跨縣市防救災合作交流議題。

【更多新聞】

►辯稱合意無效！男網友酒醉遭「撿屍」性侵　判決書曝關鍵對話

►上市主管遭妻背叛！認了愛上櫃哥嘿咻9次　小王一句話讓他更崩潰

►迎戰複合式威脅！基隆首度城鎮韌性演習　強化民生關鍵防護

►獨／臺大金山蔡兆勲院長：心靈痛苦更勝病痛　籲重視全人善終照護

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粉紅超跑急行！王功福海宮停轎2小時　「三媽會」暖憩33萬香燈
三上悠亞辣露「絕對領域」放送傲人上圍
明年寒假後「上3天課再放春節」惹議　教育部：邀請各界會商
快訊／德瑞克海峽突發7.5強震！智利緊急警告：恐有大規模海嘯
快訊／川普宣布取消哈佛大學免稅地位：他們活該！
7種食物別放冰箱！　營養師提醒「恐變細菌培養皿」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藝人反毒反詐騙電影《曙光詐現》　呼籲社會共同反詐反毒

螢光閃耀新北！農再社區賞螢季開跑　體驗生態與農村生活

春賞荷正當時！新北新海濕地粉嫩花海　淨化水質兼打卡

新北碳盤查實戰輔導開跑　助企業速取ISO國際證照

新北動保處攜手土城永寧里　免費犬貓絕育守護社區環境

金門縣府團隊參訪基隆武崙里　考察韌性社區防災運作模式

打造韌性城市！新北×金門簽署防災MOU　共享資源提升應變力

SUP翻覆、漁船失火！海巡署澳底演練3情境　強化岸際救援效能

張善政視察青山非營利幼兒園！曝桃園人口成長2歲專班增逾百班

台南婦幼隊辦《我12歲，你介意嗎》影展座談　聚焦數位性暴力防治

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

【猜模型價格】聽到價格後的姐姐情緒就像坐雲霄飛車XD

#白沙屯媽祖 起駕倒數！ 「萬頭攢動」空拍畫面曝

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

藝人反毒反詐騙電影《曙光詐現》　呼籲社會共同反詐反毒

螢光閃耀新北！農再社區賞螢季開跑　體驗生態與農村生活

春賞荷正當時！新北新海濕地粉嫩花海　淨化水質兼打卡

新北碳盤查實戰輔導開跑　助企業速取ISO國際證照

新北動保處攜手土城永寧里　免費犬貓絕育守護社區環境

金門縣府團隊參訪基隆武崙里　考察韌性社區防災運作模式

打造韌性城市！新北×金門簽署防災MOU　共享資源提升應變力

SUP翻覆、漁船失火！海巡署澳底演練3情境　強化岸際救援效能

張善政視察青山非營利幼兒園！曝桃園人口成長2歲專班增逾百班

台南婦幼隊辦《我12歲，你介意嗎》影展座談　聚焦數位性暴力防治

蕭煌奇被問「盲人手長繭算近視嗎？」　本人回應全場笑翻

律師稱劉彩萱跟剴剴雙雙枯竭　檢吐槽：有跟社工說實話？沒有！

藝人反毒反詐騙電影《曙光詐現》　呼籲社會共同反詐反毒

螢光閃耀新北！農再社區賞螢季開跑　體驗生態與農村生活

賴清德、民進黨民調遭遇重大危機　滿意度被川普打個滿頭包

「時尚老佛爺」貴氣愛貓拍名錶廣告　慵懶模樣萌翻

涉藏匿傅崐萁管家50萬交保　律師嗆記者：你是神經病喔

沒預期林子豪長打這麼多　餅總提醒不要調整方針

用眼過度霧茫茫？5款「護眼食物」多吃　有助挽救視力

春賞荷正當時！新北新海濕地粉嫩花海　淨化水質兼打卡

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

地方熱門新聞

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

白沙屯媽凌晨停駕雲天宮！信眾一看樂了

2美國遊客闖阿里山鐵軌　最重罰5萬

白沙屯媽起駕了！30萬信徒急行軍

賴清德赴拱天宮揭匾「拱召天佑」　求媽祖保佑台灣

LIVE／超硬急行軍！白沙屯媽祖起駕

白沙屯媽起駕倒數　「萬頭鑽動」空拍畫面曝

黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0

新北50億擴建917公里自行車道

新北加速都更　侯友宜推中繼宅助弱勢

罷團申請路權遭拒　青鳥轟公所打壓

翻轉防災思維！台南消防局攜簡賢文教授開講

張善政視察青山幼兒園　2歲專班增逾百班

桃園帶狀疱疹疫苗補助　民代嘆：好多門檻

更多熱門

相關新聞

海巡署澳底演練3情境　強化岸際救援效能

海巡署澳底演練3情境　強化岸際救援效能

海洋委員會海巡署北部分署第二巡防區指揮部暨第二岸巡隊今（2日）上午在新北市澳底漁港舉行「114年度上半年岸際聯合救生救難演練」，由第二岸巡隊隊長謝祐懋主持，並邀請海洋委員會海巡署艦隊分署第十六海巡隊及新北市貢寮消防分隊等單位共同參與。

汐止大同路深夜驚傳死亡車禍　

汐止大同路深夜驚傳死亡車禍　

新北表揚清潔隊廉潔精神　拒收紅包助弱勢

新北表揚清潔隊廉潔精神　拒收紅包助弱勢

新北勞工局長赴營造工會　勞動節強化職安宣導

新北勞工局長赴營造工會　勞動節強化職安宣導

馬尼拉代表葛若菲拜會新北　侯友宜：打造友善環境

馬尼拉代表葛若菲拜會新北　侯友宜：打造友善環境

關鍵字：

防災合作跨縣市交流災害防救新北市金門縣

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」！人妻崩潰了

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

白沙屯媽祖急奔「深夜1視角」　網驚：看了起雞皮疙瘩

白沙屯媽祖急煞！阿伯趴地「揉背一幕」網爆淚

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面