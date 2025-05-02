打造韌性城市！新北×金門簽署防災MOU　共享資源提升應變力

▲新北市與金門縣共同分享防救災經驗及研商合作議題。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

鑑於全球氣候變遷日益嚴峻，加上台灣位處板塊交界地震帶，大規模及複合型災害所帶來的威脅，已成為當前災害防救工作面臨的重要課題。為深化跨縣市間災害防救之相互支援能力與應變整備作為，金門縣與新北市於2024年簽署災害防救合作備忘錄，並於今（2日）由金門縣消防局呂英華局長率隊拜訪新北市政府消防局，獲得局長陳崇岳親自接待，並共同主持跨縣市防救災合作交流會議，針對雙方合作事宜進行深入討論。

▲新北市與金門縣防救災合作交流會議大合影。

會議中，雙方就防救災實務經驗進行交流，分享彼此在實務推動上的思維與觀點，並圍繞多項合作議題進行討論，包括大規模災害發生時的相互支援機制、跨縣市防救災合作平台的建構、防災兵棋推演觀摩參與，以及防災教育訓練資源的共享等。整體討論氣氛熱絡，雙方在知識與經驗的交流上收穫豐碩，進一步拓展了各自防救災工作的視野與能量。

新北市消防局長陳崇岳表示，此次跨縣市的合作交流意義重大，防救災工作無分彼此，唯有攜手合作，方能將災害衝擊降至最低。新北市近年亦積極推動災害防救與應變技術與國際接軌，建置全國最先進的雲端部署決策儀表板，能即時掌握各項勤務狀況，並監控火災、颱風、地震、強降雨等複合型災害情境。同時也將防災理念深入推展至社區與企業，透過輔導防災社區訓練與演練、防災企業備忘錄的簽署，有效提升與整合本市防災量能，持續守護市民生命財產安全，朝向「安全、安心、安居」的三安新北市邁進。

▲新北市消防局長陳崇岳（左2）及金門縣消防局長呂英華（右2）共同研商跨縣市防救災合作交流議題。