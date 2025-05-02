新北動保處攜手土城永寧里　免費犬貓絕育守護社區環境

▲新北市動保處日前與土城區永寧里攜手辦理「犬貓免費絕育活動」。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處日前與土城區永寧里長周清芳攜手辦理「犬貓免費絕育三合一活動」，在永寧里辦公處為17隻混種犬貓進行絕育手術並植入晶片、施打狂犬病疫苗，動保處表示，犬貓絕育可以減少發情與繁殖帶來的困擾，更是飼主應盡到的責任與義務，只要近郊區社區里、鄰長提出需求，並聯絡當地動物之家，動保處就會安排獸醫師前往協助犬貓絕育。

中和動物之家站長黃繼霆表示，永寧里位於新北市土城區東南側，由於地勢鄰近山區，過去里長曾多次通報永寧路通往山區一帶有流浪犬出沒，經前往巡查與捕捉，近期通報案件已減少。近期在里區域發現流浪犬幼犬，動物之家隨即找里長合作辦理「犬貓免費絕育三合一活動」，以管控當地犬貓數量。

▲永寧里長周清芳日常在里中提倡遛狗繫牽繩、隨手清理狗便等基本道德規範，打造友善動物的和諧。

土城區永寧里長周清芳表示，由於本里位於偏郊區，里民常以太遠為由拒絕配合犬貓絕育，現有到里絕育措施，里民就沒有理由拒絕，該活動是以「社區協力」為基礎，主動接觸里長、志工隊，了解當地犬貓情況後再擬定絕育策略，有效分配資源，也讓執行更有彈性與效率，此次在永寧里的合作就是一個成功典範。

活動當天民眾參與熱烈，尚未開始前，現場即已有8隻待絕育的米克斯犬貓排隊等候。專業獸醫團隊準時到場展開絕育作業，至下午3點前順利完成，共為17隻米克斯犬貓施行絕育手術，其中包含5隻TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗、原地回置）貓隻，對於控制流浪貓族群成長極具成效。

新北市動保處長楊淑方表示，家犬貓及遊蕩動物絕育，是流浪動物源頭管理重要一環，將每個社區及熱點串成線，進而織成一面全方位的防護網，並提高毛寶貝結紮率、有效管控社區遊蕩動物數量，另一方面還可減少環境衛生安全問題，進一步提升在地居民生活品質。另外，提醒民眾未替犬貓絕育，依《動物保護法》第22條第3項及第27條第8款規定可處5萬至25萬元罰鍰。

▲▼活動當天為17隻犬貓進行絕育手術，包括5隻TNVR貓隻，這對於控制流浪貓族群的增長至關重。