螢光閃耀新北！農再社區賞螢季開跑　體驗生態與農村生活

▲紫東社區入夜後螢火蟲遍地閃爍（照片提供／秀大）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年4月至6月是新北市的螢火蟲季。螢火蟲是環境品質優良的指標昆蟲，需要棲息於無光害、無農藥汙染且水質純淨的自然環境中；其夜間閃耀的景象十分動人。尤其平溪區的紫東、龍安社區是熱門的賞螢地點，自四月起，週末將舉辦系列賞螢活動，新北市農業局邀請民眾一同參與深入新北市農再社區，體驗自然之美。

在紫東社區，民眾不僅能欣賞螢火蟲飛舞的美景，更能參與一系列寓教於樂的活動。紫東社區推出「『溪』遊記─螢火蟲之旅」半日遊行程，結合社區生態導覽、藍染體驗、天燈製作及在地風味餐，為遊客打造豐富多元的農村旅遊體驗。每梯次活動限額50人，每人費用新台幣699元，目前已開放線上報名，剩餘5月4日、10日、11日共三個場次，額滿為止。

▲紫東社區可欣賞到螢火蟲飛舞的美景（照片提供／秀大）。

龍安社區則以礦業文化為特色，結合生態導覽與在地人文，推出「在希望中看見平溪・螢遊平溪」賞螢活動，行程分為半日遊與星光場次，採線上報名半日遊每梯次限額60人，每人費用699元，而星光場每梯次限額80人，每人499元，未滿四歲的兒童免費。除了賞螢導覽外，活動亦包含有獎徵答及實境解謎遊戲，讓參與民眾在互動中深入認識平溪、菁桐地區的生態與歷史人文。目前尚有5月3日及4日共兩個場次可供報名，額滿為止。

新北市農業局長諶錫輝表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農遊體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市/式」。以上各項活動皆可透過新北市政府農業局「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗活動」網站報名參加。

▲平溪區紫東、龍安社區是熱門的賞螢地點。