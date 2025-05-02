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新北碳盤查實戰輔導開跑　助企業速取ISO國際證照

▲新北碳盤查實戰輔導開跑。（圖／新北市經發局提供）

專家學者到企業內減碳諮詢輔導（圖為2024年碳健檢中心輔導資料照片）。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為協助企業因應全球淨零排放趨勢，新北市政府經濟發展局於今年啟動「企業碳盤查實戰輔導計畫」，即日起開放報名至2025年5月16日止，提供30名企業代表免費參與。課程涵蓋溫室氣體盤查與管理，並輔導學員取得ISO 14064-1:2018國際證書，協助企業培養減碳人才，建立自主碳盤查能力，提升國際競爭力。

經發局長盛筱蓉表示，碳盤查已成為國際市場入場門檻，企業若能掌握碳足跡數據，將在拓展歐盟市場、接軌國際供應鏈中占得先機。面對碳邊境調整機制（CBAM）與各國減碳規範壓力，新北市率先提供完整盤查培訓與實作輔導，協助企業強化碳管理體質，從被動因應轉為主動轉型。

經發局說明，本計畫採分階段辦理，第1階段提供新北市境內30家企業代表免費參與溫室氣體內部稽核員輔導課程，本課程委託台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)專業講師進行授課，課程內容除使學員了解國內外淨零排推動趨勢與政策外，亦針對「溫室氣體盤查與管理」進行ISO 14064-1:2018及GHG protocol標準導入及量化教學，並輔導學員考取ISO14061-1:2018內部稽核員證書。完成後可於企業內部推動盤查作業，作為後續減碳策略規劃的基礎，掌握國際市場商機。

▲新北碳盤查實戰輔導開跑。（圖／新北市經發局提供）

第2階段將遴選8家企業代表免費由碳盤查專家手把手帶領學員，以ISO 14064-1標準或GHG Protocol進行企業之溫室氣體盤查作業，並產製溫室氣體盤查清冊，同時訓練企業代表於後續年度執行自主盤查能力。除此之外，專家亦針對8家企業進行節能診斷，透過針對加熱、電力、照明、鍋爐、供水系統、空調系統或其他產生溫室氣體排放量等各項設備，進行現場診斷與發掘減碳熱點，提供企業節能減碳策略及減碳潛力評估，並產出專屬節能減碳報告書。

新北市近年來陸續推動「新北Net Zero 碳健檢中心」、「新北永續貸」專案等一系列低碳輔導資源，協助企業開啟減碳行動，並持續透過課程培訓提升企業減碳素養與知能。本次計畫更進一步整合課程培訓與實地盤查輔導，藉由實地面對面現場教學輔導企業代表完成廠區或公司碳盤查及掌握減碳潛力，引領新北企業邁向國際低碳競爭力的未來。名額有限，歡迎有興趣的企業代表踴躍報名。

凡登記於新北市之公司、商號或工廠皆可提出申請，即日起開放報名至2025年5月16日止，申請後將由經發局進行遴選，並預計於6月上旬公告遴選結果。相關課程及輔導資訊，歡迎至新北市政府經濟發展局官網查詢。

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