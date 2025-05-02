突遭檢調搜索帶走8幹部！台中國民黨部痛籲司法：勿淪政治工具

▲國民黨台中市黨部今天被檢調搜索。（圖／記者鄧木卿攝）



記者白珈陽、鄧木卿、許權毅／台中報導

大罷免全台遍地開花，針對藍營涉「幽靈連署」案，台中檢調今天（2日）上午兵分多路，前往國民黨台中市各黨部進行搜索，目前有8名幹部遭帶回偵訊。對此，國民黨台中市黨部發聲明表示，執政當局應以謹慎態度面對社會觀感，維護司法的獨立與尊嚴，確保偵辦過程合法合規，勿以不當手段對待異己，以免破壞社會對司法體系的信任。

國民黨台中市黨部表示，針對社會關注的司法偵辦事件與相關政治操作疑慮，本黨台中市黨部特此表達立場如下：

本黨一向堅持法治社會的基本價值，尊重司法機關依法辦案，惟司法應堅守中立、公正原則，勿受任何政治勢力干預或操控。司法程序應以事實為依據、以證據為核心，避免淪為打擊異己、影響選情的政治工具。

本黨臺中市黨部呼籲執政當局應以謹慎態度面對社會觀感，維護司法的獨立與尊嚴，確保偵辦過程合法合規，勿以不當手段對待異己，以免破壞社會對司法體系之信任。

本黨將持續關注相關案件進展，捍衛社會公義，並與全民一同守護法治與民主價值。

據查，今天上午台中檢調針對國民黨台中市黨部、第一區黨部（豐原）、第二區黨部（潭雅神）、第六區黨部（大里）、第七區黨部（太平）搜索，共有8人被調查處帶回偵訊，全案仍在進行中。