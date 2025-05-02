曝藍營要罷免吳思瑤還剩「2條路」　黃揚明：堪稱不可能的任務

▲罷免吳思瑤的領銜人張克晉宣布退出領銜人身份。（圖／翻攝自Facebook／周軒）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免持續熱戰，「地動刪瑤」罷免吳思瑤的領銜人張克晉卻在1日無預警宣布退出領銜人身份與罷免競爭議題。對此，媒體人黃揚明表示，罷綠委行動面臨絕境，罷免吳思瑤若要繼續，除了難度極高的「備補領銜人遞補」一途外，還有「打掉重練」，重啟罷免連署遵循罷免新制，只要認真擺攤連署，一方面不會被司法追訴，另一方面也可成為與社會對話的新局。他強調，但現在無論哪一種，要成功都非常困難，堪稱「不可能的任務」。

黃揚明表示，罷免吳思瑤團隊的領銜人張克晉宣布退出領銜人身份，這將使罷綠委行動面臨進退兩難的絕境。只要張克晉退出，若此罷免案連署要繼續，唯一途徑是第一階段連署的4千多位提議人，要有半數以上、約2千多位同意，才能由備補領銜人遞補擔任領銜人。（備補領銜人是在第一階段送件時就已送出名單，不能臨時指定）

黃揚明認為，在罷免團隊陷入司法追訴的危機時，本來就會讓民眾參與連署的意願降低，當領銜人決定退出的突發事件發生，幾乎可宣告罷免連署難以繼續推動。

接著，黃揚明提到，但罷免吳思瑤若要繼續運作，除了難度極高的備補領銜人遞補一途外，還有一種途徑「打掉重練」。但無論哪一種，要成功都非常困難，堪稱「不可能的任務」。

黃揚明分析，罷免藍委的第二階段連署近日將陸續完成、送件，若通過審定，投票日約在7月下旬、8月上旬，而罷免綠委的第二階段連署幾乎都才剛啟動1個月以內，不論能否通過，都已經確定無法與罷免藍委同時投票，甚至在連署不順的狀況下，第二階段補件不過的機率也很高。

黃揚明建議，國民黨主席朱立倫年初率先喊出「以戰止戰、以罷制罷」，在426凱道集結後，要避免氣勢因罷綠委第二階段連署失敗而崩潰，朱立倫在喊出「罷賴」這種高度政治的口號後，只能選擇站在第一線把罷免「重開機」，並指定黨公職擔任罷免領銜人。

黃揚明直言，重啟的罷免連署，必須遵循罷免新制，須附身分證影本，只要國民黨認真擺攤連署，一方面可重新連署也不會被司法追訴，另一方面也可成為與社會對話的新局。

最後，黃揚明也質疑，只是，國民黨會願意花這麼多資源做這種苦工嗎？他很懷疑，還是躺平好了。

▼「地動刪瑤」團隊街頭連署罷免吳思瑤。（圖／賴苡任提供）