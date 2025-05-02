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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張克晉退出神隱「罷吳」玩不下去　吳思瑤尊重：每一刻都不鬆懈

▲▼吳思瑤 聯訪 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍營罷免綠營民代出現多起幽靈連署、偽造文書案，多個國民黨地方黨部遭檢調搜索。罷免綠委吳思瑤的領銜人張克晉昨宣布退出領銜人身份，更是直接失聯，幾乎宣告罷免吳思瑤無法繼續。對此，吳思瑤今（2日）受訪時表示，對於罷免吳思瑤團隊做任何決定都保持尊重、也無權置喙，自己每一刻都不鬆懈，希望在崗位上盡可能做到最多。

張克晉宣布退出領銜人身分，根據《選罷法》規定，經提議人總數2分之1以上書面同意者，可由備補領銜人遞補為領銜人。然而，最初罷免吳思瑤一階段因不合格份數過多需要補件905份，罷團為了展現氣勢補提2845件，最終合格份數為4108件，若按照選罷法2分之1同意規範，等於更換領銜人需要2054人同意，幾乎是把第1階段連署推倒重來。

張克晉昨發聲明指出，無止境的抗衡，只會讓台灣政治、經濟、民生在原地空轉，因此他退出領銜人身分。「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，儘速釐清張克晉退出是否為他本人真意，後續也會審慎面對各項程序與細節。但據《知新聞》報導，張克晉去意已決，目前人已不在台北。

對此，吳思瑤表示，對於罷免吳思瑤團隊做任何決定都保持尊重、也無權置喙，自己就是繼續備戰、兢兢業業全力以赴，期待士林北投恢復平靜，歡迎大家來體驗士林北投好山好水，自己每一刻都不鬆懈，希望在崗位上盡可能做到最多，對於罷免團體任何決定、領銜人任何作為，自己能做的就是100％尊重。

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