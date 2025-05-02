女鞋「不用100元」還發0.7折券！業者取消訂單急道歉　網喊失望

▲D+AF販售多款女鞋。（圖／品牌提供）

記者曾筠淇／綜合報導

知名鞋子品牌D+AF在蝦皮也設有賣場，昨（1）日凌晨就有網友發現，D+AF在蝦皮上的價格非常便宜，居然可以領0.7折的優惠券，其中還有好幾款的價格不到100元。消息曝光後，吸引許多網友下單搶便宜，不過稍早D+AF發布聲明稿道歉，「我們不得不取消所有異常訂單，對於因此感到失望的顧客，團隊在此致上最深的歉意」。

昨（1）日有不少網友發現，D+AF多款女鞋在蝦皮上的價格都異常便宜，有幾款的價格不用100元，店家甚至還提供了「0.7折」的優惠券給民眾領取。因此就有許多人火速下單搶便宜，「超級扯」、「只搶到一雙」、「便宜到嚇到，只搶到一雙」、「瞬間都售完了」。

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但也有網友認為，這應該不是什麼超殺優惠，理論上是員工設定錯價格，「有員工要慘了」、「這麼便宜不可能啦，很明顯就是員工標錯價」、「蹲一個會不會出貨」、「不知道會不會出貨」、「覺得不太可能出貨」。

稍早D+AF透過Threads發布「D+AF蝦皮價格錯誤聲明稿」，提到昨日凌晨因內部同仁操作疏失，「導致D+AF蝦皮賣場全館商品折扣設定錯誤，產生明顯低於原定售價的異常交易金額。」由於異常訂單過於龐大，因此經過評估，「我們不得不取消所有異常訂單。對於因此感到失望的顧客，團隊在此致上最深的歉意」。

D+AF也決定推出補償與回饋方案，並誠心檢討，「將這次經驗謹記在心，並強化內部審核流程，避免類似情形再次發生。」另外，他們也會捐出20萬元給公益單位，「再次為本次疏失誠摯致歉，謝謝各位的體諒與包容。我們會繼續努力，做得更好」。

不過聲明稿底下，就有網友直呼，「做公益倒不如認賠給已下單顧客」、「真讓人失望，也沒有私下跟消費者協調，只是丟下聲明稿，然後聊聊也都沒回應」、「好失望的作法」。也有網友則說，「原本就夠便宜了，設定錯誤也不是故意的，還有人覺得店家應該要出貨，到底多缺」。