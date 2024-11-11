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東森購物雙11「標錯價」引熱議　25週年慶加碼消費抽東京雙人來回機票

東森購物雙11驚喜不斷！「標錯價」引話題（圖／東森購物提供）

▲歡慶雙11及東森購物25周年慶，即日起到12/12(四)，消費滿額就有機會抽中星宇航空台北東京雙人來回機票等重磅獎品。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

今年雙11，東森購物網推出「鈔級旅行團」等限時活動掀起熱烈迴響，不過也因「標錯價」事件成為消費者討論焦點，原本應為毛寶商品「3件7折」的優惠，卻誤標成「3折7件」，立刻引發網友熱議，直說「這樣的雙11，買爆了！」東森購物隨即應變將這次失誤轉化為宣傳亮點，並加碼推出更多優惠，讓雙11購物更具吸引力。

東森購物網雙11活動買氣夯，雖然因「標錯價」引發話題，但秉持「誠信至上，服務為先」的理念，決定延續這項錯誤優惠並限時開放，讓消費者能夠抓住難得機會搶購心儀商品。東森購物網表示：「雖然這次『標錯價』事件引起消費者驚訝，但我們很高興能為顧客帶來話題性體驗，並持續推出超值優惠，讓每位消費者在東森購物都能享受划算的購物旅程。」

為了慶祝雙11與東森購物25週年，東森購物網今年特別以旅行團概念推出「1111鈔豪買」、「鈔級旅行團」及「旅行紅包雨」等一系列限時超值活動，引發消費者熱烈參與，帶動業績一路高漲。從11月1日至11月10日活動期間，網站人流較平日增加了30%。而在雙11當天，業績更是持續飆升，截至中午12點，業績已達平日的3.4倍，其中，保健商品銷售表現亮眼，銷售額翻倍成長；此外，東森購物網的熱銷品類還包括美妝及3C產品，成為本次雙11活動的三大銷售主力。東森購物表示，這次雙11活動不僅讓消費者享受到前所未有的優惠體驗，也展現了東森購物在25周年慶典期間的強大吸引力。

「鈔級旅行團－導遊帶你飛」活動至11月11日截止，只要加入「導遊帶你飛」隊伍並累積消費，就有機會參加樂透金分獎挑戰，消費排名前11名的隊伍可瓜分總計25萬元的樂透金！最高獎項得主將獲得高達11萬元的瓜分獎勵，次高獎則為5萬元。此外，雙11今天更推出「紅包雨」限時加碼活動，自11日早上11:11開始到當晚11:50止，會員每小時都有一次抽獎機會，共設11個時段，並保證100%中獎，最高可得樂透金1,111枚，還會有不定時加碼活動與夜殺優惠，難得機會，敬請把握。

除了雙11活動，東森購物更迎來25週年慶，即日起至11月18日推出「鈔級旅行團－環遊世界」活動，期間購買指定商品，累積消費滿$18,888元，就有機會贏得中華航空台北曼谷雙人來回機票，前100名達成指定消費金額的顧客還能額外獲得388枚E幣，讓消費體驗再度升級。

若是今天未能把握雙11機會，東森購物也為消費者準備了「雙12」驚喜，自即日起至12月12日，全站累積消費滿15萬元，將有機會抽中星宇航空台北－東京雙人來回機票，僅一位幸運兒將獲得這份超值豪禮！雙11活動進入最後倒數，東森購物25週年慶緊接登場，更多驚喜正等待著消費者，若想抓住機票大獎和樂透金好禮，立刻行動把握難得優惠。

►東森購物網「1111鈔豪買」全站最高回饋42%

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