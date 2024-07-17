促銷價標錯「2件短T只要44元」　Queen Shop急發聲明！兩派卻吵翻

▲官方標錯折扣價格，導致兩件短袖上衣打折後只要44元。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

知名服飾品牌Queen Shop先前在電商平台推出促銷組合活動，但由於價格標錯，出現兩件短袖上衣只要44元的情況。事後，品牌方急發聲明道歉，並提供補償方案；然而，網上卻掀起兩派論戰，不少人吐槽沒誠意，但也有網友認為，「標錯價不出貨很正常吧，消費者又沒損失，給優惠券很好了。」

Queen Shop昨日在臉書發聲明，表示「親愛的顧客朋友們，感謝您對我們品牌一直以來的支持和信任。7月16日凌晨，由於內部同仁對於後台系統折扣金額設定錯誤，也未進行再次查核，導致加入購物車價格折扣錯誤，許多顧客以極低的價錢購買到了兩件組合商品。對於此事給大家帶來的不便和困擾，我們深感抱歉。」

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Queen Shop接著指出，經過內部調查討論，確認了許多可行方案，在確保所有公平交易權益後，決定統一取消所有因錯誤價格而生成未出貨的2011筆訂單，7727件商品。

▲品牌發聲明。（圖／翻攝自臉書／Queen Shop）

不過，官方也強調，「我們深知這樣的處理可能會讓您感到失望，為表達我們處理事件的誠意，將為此次受到影響的1524位顧客，提供最高補償250元金額的五折優惠券，由於蝦皮後台的機制限制，本周將先發送1000組的優惠券，並於下周二（7月23日）陸續完成近600組的優惠券發送。」

就有網友看完聲明，忍不住在Dcard發文，「今天凌晨，Queen Shop發生了標錯價事件，不久前發了聲明。我自己是沒有買，但平常也買過幾次這家的衣服，相信這次事件對商家造成了一定的損失，可危機不就是轉機嗎？」

她認為，「不如把這次的錯誤視為行銷成本，消費者這次低價取得你們家的商品，如果滿意不就會跟親友分享，甚至回購嗎？平常不也會寄公關品給網紅嗎？大家覺得呢？個人看到這篇文（聲明），反而覺得有點可惜了，畢竟也算是台灣網拍大品牌。」

▲網友對此熱議。（圖／翻攝自Dcard，下同）

對此，一派網友點頭直呼，「只給250的優惠券是在打發誰？」、「是變相罵那些消費者二百五？」「250元是在看不起誰啊」、「好的公關在品牌遇到危機時，可以帶品牌跟顧客一起飛，沒有料的公關處理危機，只會讓顧客失望不回購，遺失一大票粉絲」。

但也有不少人持不同看法，紛紛回應「這些搶到的人都是在一個群組裡得知這個消息的，他們一知道有很明顯標錯價格的店家就會放在群組裡，然後讓大家趕快去搶，反正我是不貪這種小便宜啦，不覺得良心不安嗎」、「留言區罵的人真的完美詮釋什麼叫貪小便宜哈哈」、「太貪婪了吧」、「但是我很想知道，那種明顯標錯價格還下單的人心態是什麼？」「老實說我覺得這樣處理已經不錯了」。