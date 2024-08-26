澳洲航空標錯價！300頭等艙「狂降48萬」　公司急補救：全額退款

▲澳洲航空22日誤將頭等艙的座位以15折的價格售出。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

澳洲航空（Qantas）發生「標錯價」事件，誤將部分澳洲和美國航線的頭等艙以打15折的價格售出，吸引眾多網友搶便宜。最近，澳洲航空承諾，公司將為數百名因價格錯誤，訂購了大幅降價頭等艙機票的乘客提供退款或改簽服務。

據《衛報》報導，澳洲航空的官網22日突然釋出一批廉價機票，頭等艙往返澳洲和美國的價格降至不到5000美元（約新台幣16萬元），比平時的價格低了約1.5萬美元（約新台幣48萬元），甚至比商務艙便宜約65%，吸引民眾瘋搶。

澳洲航空隨後發布聲明，表示這些「好得令人難以置信的票價」是因編碼錯誤所致，為了彌補這一錯誤，公司將免費為選擇商務艙的乘客重新安排座位，或提供全額退款。航空公司也向受影響的顧客道歉，並表示正在努力糾正這一錯誤。

報導稱，約有300名乘客在8小時內預訂了這些被標錯價格的機票，而澳洲競爭與消費者委員會(ACCC)也指出，企業應正確宣傳其價格和優惠，但也承認錯誤難以避免。根據澳洲消費者法，商家有權取消被錯誤標價的商品，不過需要提供補救措施，如允許顧客取消購買並獲得退款。