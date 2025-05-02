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亮黃燈「加速還煞車」？警方給答案　違規最少噴1800塊

▲▼全台大停電 紅綠燈停擺 警察指揮交通 中正區中山南路 青島東西路口。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

遇到號誌轉黃燈，是應該踩油門還是踩煞車？桃園市政府警察局指出，判斷標準其實很簡單，以停止線為基準，如果黃燈亮起時，車輛已超越停止線進入路口，就應該「盡速通過」；但如果還沒過線，就應該「減速停車」，同時注意後車狀況避免追撞。若等紅燈亮起後穿越停止線，則屬於闖紅燈，依法可處1800至5400元罰鍰。

有網友日前在Threads貼出黃燈號誌的圖片，文中吐槽駕駛，「冷知識：這個號誌是叫你減速，不是叫你加速的。」貼文產生共鳴，「黃燈減速沒錯，但是真正的台灣人都會選擇直接加速快走」、「台灣黃燈就是『給我衝』，一堆說來不及停。」

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但也有人認為，「如果當下速度沒有本事在停止線前停下來就麻煩衝過去，一堆人喜歡黃燈急煞，結果又停在待轉區甚至斑馬線上面的，真的不如不要停」、「我知道要減速，但我被撞過一次以後，看到後方有車我一律都加速。」

到底「遇到黃燈該衝？該停？」事實上，桃園市政府警察局曾做出宣導，平鎮派出所副所長林明信先解說，道路交通標誌標線號誌設置規則第206條規定，圓形黃燈是用來警告車輛駕駛人及行人，表示紅燈即將顯示，屆時將失去通行路權。

也就是說，當駕駛人駕駛車輛行經交岔路口時，如遇前方號誌轉換，而車輛已超越停止線進入路口範圍，則應儘速通過；如不及通過要煞停，也應注意後方來車，以避免造成追撞事故發生。

如果車輛已經過了停止線，號誌才轉變成黃燈呢？警方表示，民眾如果自覺無法通過緊急煞停因而超越停止線，警方將依客觀具體事實，以勸導代替舉發。最後也呼籲，駕駛人駕駛車輛上路，除遵守相關交通法令外，亦應注意前方狀況，隨時應變任何突發狀況，以確保行車安全。

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