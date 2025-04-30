嘉義市交通事故警示　市府呼籲違停勿肇責

▲ 嘉義市連續3起交通事故，市府提醒違停也有肇責! 。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市4月份接連發生3件重大交通事故，首案發生在忠孝路上因大貨車違規停車於忠孝路機慢車道上，導致後方機車閃避不及追撞之交通死亡事故；第二案為微型電動二輪車於玉山路巷內碰撞高齡行人，導致行人死亡事故及第三案於大雅路上，一位行人於夜間身著深色衣褲，違規闖紅燈且未行走行穿線上遭車輛碰撞事故，經送醫後不治。

有鑑於上述三件交通事故肇事型態，交通處長許啟明特別指出，微型電動二輪車作為新興交通工具，駕駛人應謹慎行駛，注意周圍路況與行人動態，並遵守交通法規，相關騎乘規定包含車速禁止超過25公里、禁止雙載、須配戴安全帽、禁止酒駕、毒駕以及拒檢、禁止擅自變更電子控制裝置或原有規格，目前騎乘微型電動二輪車族群多為學生，市府除已要求教育處、校外會等單位加強向學生宣導騎乘應注意事項及應遵守之法規，也刻正評估辦理監警聯合稽查，針對改裝車輛速限加強稽查，呼籲市民朋友們切勿改裝車輛，請依規定速限行駛。

其次也再次提醒市民朋友，停車切勿抱存僥倖心態，若違規停車導致他人發生車禍或致人死亡，可依過失傷害罪及過失致死罪判處相關刑責，大貨車等大型車輛更應落實停車規範，車輛停妥時應將心比心，考量停放位置是否會影響他人通行安全，避免因違規停放影響交通安全。

此外，車禍發生往往伴隨著車速過快之因素，世界衛生組織指出，駕駛速度降低5%，可減少30%致命交通事故，以本市大雅路為例，大雅路道路筆直且為下坡路段，車輛易有違規超速及違規迴轉行駛情形，為遏止超速及違規迴轉跨越雙黃線行駛車輛，警察局除設置固定式測速照相機，並安排不定期勤務執行移動式測速照相取締超速車輛，交通處並已配套在大雅路增設夜間反光效果違規取締標誌牌面，附掛於路燈桿明顯處，期以有效提醒用路人並降低車輛超速及雙黃線違規迴轉行為。

安全是回家的唯一捷徑，每位市民都有責任保護自己及他人生命財產安全，呼籲全民一同遵守交通規則，共創嘉義市交通安全新局面。