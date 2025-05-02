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鐵獅玉玲瓏表演！周春米籲全民打詐　一起抓車手、斷人頭戶

▲「鐵獅玉玲瓏」表演，屏東打詐縣府隊到場宣導防詐 。（圖／縣警局提供）

▲「鐵獅玉玲瓏」表演，屏東打詐縣府隊到場宣導防詐 。（圖／縣警局提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東打詐縣府隊為防制詐欺犯罪喚起全民防詐意識，於5月1日勞動節當日邀請知名綜藝節目鐵獅玉玲瓏團隊，在縣立體育館前表演；縣長周春米帶領縣府團隊到場與勞工朋友同樂觀賞演出，為杜絕詐騙發生，除了提醒民眾要多提高防詐警覺外，也呼籲在場的大小朋友們一起加入「抓車手、斷人頭戶」的打詐行列，全民齊心守護大家的血汗錢。

▲「鐵獅玉玲瓏」表演，屏東打詐縣府隊到場宣導防詐 。（圖／縣警局提供）

▲「鐵獅玉玲瓏」表演，屏東打詐縣府隊到場宣導防詐 。（圖／縣警局提供）

縣長周春米表示，現在詐騙手法越來越多變，除要求縣府各局處要運用各類集會活動、粉絲專頁官網、電視臺、廣播電臺及在地網路社群平臺加強防詐宣導，提醒大家注意「不要亂點不明的網址連結、不要相信明牌或大師可以讓我們賺大錢、不要貪小便宜訂購網路商品」、「如有接到警方或檢察官要監管帳戶或接到中大獎通知的電話時，一定要再打電話查證」就不會被騙。

另為了有效斬斷詐騙集團的贓款來源，縣長更呼籲大家要守住自己的存摺、提款卡、密碼及電話門號，不要任意提供或出租給別人使用，不要幫不明人士到銀行或ATM提款機領錢或去向別人拿不明包裹或錢財，不要變成詐騙幫兇，就能阻斷詐騙，請大家跟她一起加入「抓車手、斷人頭戶」的打詐行列。

警察局長戴台㨗表示，詐騙集團要取得詐騙贓款一定要透過人頭帳戶及車手提領或面交取款，只要人人不將自己的金融帳戶、電子支付帳戶、虛擬帳戶、提款卡、密碼等提供給詐騙集團使用，也不要為了小額傭金而去幫忙提領來路不明的款項或去向無辜的受害者拿取現金或包裹，而讓自己變成詐騙幫手，就能有效減少詐騙案件的發生。

另因應內政部警政署推行「百斬計畫獎5萬」號召全民參與檢舉車手策略，只要大家發現有可疑車手在ATM提領大量現金或有向長者拿取紙袋包裝或手提袋後即慌張離去等可疑面交車手徵候，要先記下可疑人士的穿著、使用車輛及離去方向等特徵，撥打110報案電話或轄區分駐(派出)所電話報案，如因報案由警方順利查獲車手，就能獲得獎金，希望全民響應加入「抓車手、斷人頭戶、斬詐騙金流」的行列。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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