平常都看「哪位旅遊YouTuber的影片？」　網推薦12.9萬人訂閱的他

▲原PO詢問眾人，比較推薦哪位台灣的旅遊YouTuber？（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會觀看旅遊相關影片，近日就有網友發文表示，雖然外國YouTuber拍的影片很好看，但如果只是想要打發時間，還是要看本國人的比較對味，因此他就想知道，大家比較推薦哪位台灣的旅遊YouTuber？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「推薦的旅遊YouTuber？（非外國人）」為標題發文，提到外國YouTuber拍的影片大多很好看，且可以看到非熱門景點、地區的介紹；但如果只是想要打發時間，還是本國人拍的影片會比較對味，因為不僅可以看到熟悉的面孔，還有機會聽到一些諧音哏，因此他就想知道，大家比較推薦哪位台灣的旅遊YouTuber？

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貼文曝光後，不少網友留言表示，「DoDo Men啊，還不簡單」、「孫女啊，平凡的地方都有去了」、「鬧著玩」、「融融歷險記」、「Kimmy World Words So，介紹泰國」、「非洲小鍾、拉美阿岳、隨意走DoDo Men，小鍾、阿岳都懂當地語言，比較深入貼近當地人」、「小夥伴日常」。

其中，被最多人推薦的YouTuber則是烙賽瑞奇，「推烙賽瑞奇」、「瑞奇、老K、小夥伴」、「瑞奇」。據了解，烙賽瑞奇 Outside Richie在YouTube上擁有12.9萬位訂閱者，他曾到柬埔寨、泰國、越南、馬來西亞、日本等國旅遊，深入體驗各國的當地生活。