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AIT主席空懸3個月仍沒消息　鄉民兩派熱議：感覺挺不妙

記者黃翊婷／綜合報導

美國在台協會（AIT）前主席羅森伯格（Laura Rosenberger）已在今年1月21日結束任期，雖然新主席將根據美國國務院的推薦進行任命，但至今仍沒有確切消息。近日有網友在PTT發文討論此事，一派網友覺得AIT主席之位空懸3個月，確實會讓人感到不安，「感覺挺不妙的」；也有網友猜測，此事可能與美國總統川普要求駐外使館為裁員做好準備有關。

▲▼副總統賴清德接見美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。（圖／總統府提供）

▲羅森伯格（左）已卸任AIT主席一職。（資料照／總統府提供）

美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）今年2月7日證實，羅森伯格的主席任期已經在1月21日結束，至於AIT新主席將由誰接手，AIT理事會將依據國務院的推薦進行任命。接著，有消息傳出，資深外交官酈英傑（W. Brent Christensen）有望出任AIT主席，但酈英傑本人並未回應此事。

近期有網友在PTT發文表示，AIT主席已經空懸3個月了，「會不會有點扯啊？」引發許多網友留言熱議，一派人覺得新主席的人選遲遲沒有定案，確實令人感到不安，「這件事有點糟」、「感覺挺不妙的」、「這個其實真的很大條」，甚至推測可能與現今兩岸關係緊張有關。

但也有人認為無所謂，「有代行就OK」；還有一部分人猜測，可能與川普要求駐外使館為裁員做好準備有關。其實，美媒今年2月間曾報導，川普要求駐外使館為裁員做好準備，這是否會對美國在台協會造成影響，當時美國國務院沒有正面回應，僅表示會根據行政命令持續評估。

而關於外界猜測主席空懸一事的原因，美國在台協會目前尚無相關回應或發布最新消息。

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