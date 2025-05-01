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結帳「店員多問一句」　他見一票人翻半天怒：根本浪費時間

▲▼雲端發票,載具,電子發票。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在結帳時，多數店員都會詢問「要不要刷載具」，但有網友覺得這樣很浪費時間，因為有不少人都是等到被問了，才開始慢慢翻找手機，「等於所有人結帳時間都被延長了。」貼文引發討論，就有人有感，「有的刷完載具還要等他掏零錢==」，但也有網友表示，「你自己不會用，我刷都很快。」

這名網友在PTT的Gossiping板問卦「沒人發現台灣問刷載具根本在浪費時間嗎！」早期沒有載具時，買完東西直接印發票就能走，整個流程快速俐落；但自從電子發票載具出現後，結帳時每個人都會被問要不要刷，導致時間拖延，「一個人問一次，一天下來就不知道浪費了多少時間」。

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而且，有些人不會先準備好載具，要等店員問了才在那裡解鎖手機、翻找條碼，「這樣耗了一整天，等於所有人結帳時間都被延長了」。他進一步表示，相比國外結帳的快速效率，台灣這樣的流程實在讓人「整個廢到笑」，甚至不滿直問「這種蠢制度是誰想出來的？為何沒人檢討過？」

看到貼文後，許多人也有感，「不要人家問，直接準備好拿出來很難嗎」、「有的刷完載具還要等他掏零錢==」、「刷載具真的是浪費時間。」但也有不少人反駁，「我省了對發票的時間」、「載具有額外兌獎耶」、「我都悠遊卡付款+載具一次搞定」、「明明就很方便，是你不會用」、「超好用的，你不會載具拿出來等著嗎？」「完全是人的問題。」

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