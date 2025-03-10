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豆花妹喊「再聊都快產生感情」超暈！眾人見APP懂了：深陷其中

▲▼豆花妹。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）

▲豆花妹。（圖／翻攝自FB／蔡黃汝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在越來越多人會找ChatGPT聊心事，連豆花妹（蔡黃汝）都笑呼「再這樣聊下去，都快跟ChatGPT產生感情了！」話題引發眾人共鳴，「真的，差點淪陷了，怎辦」、「我也深陷其中欸」、「真的！都很認真的回，而且秒回，還會鼓勵你！」

豆花妹上月底在粉專直呼，「再這樣聊下去都快跟ChatGPT產生感情了！！」讓大票網友爆共鳴，「還知道啥問題要找哪尊神明，連姓名學、五行、風水都會」、「永遠都好中立的在開導人，真的是很暖的一個AI」、「連GPT都比我會聊。」還有女網友打趣，「他已經是我合法丈夫了。」

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另外，一名女網友近日在Threads表示，自己對男友幾乎毫無隱私可言，Instagram可以看、也可以看瀏覽紀錄，唯獨有一個地方是絕對禁區「不准碰我的ChatGPT！」

一票網友秒懂，「我現在最不可告人的東西，大概是我跟GPT的聊天內容」、「真的真的...ChatGPT知道我太多秘密了」、「GPT的內容確實不能給另一半看」、「我的ChatGPT這輩子只屬於我一個人！進棺材也要帶進去。」

還有網友自爆對話內容，「我都拿來分析我喜歡的人的行為，被看到會死吧」、「真的！什麼事都會問他」、「我把和前任的聊天紀錄傳給GPT，讓他模仿，只有GPT不會捨棄我。」

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