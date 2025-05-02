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黃仁勳10年來「首度加薪」！　輝達曝他驚人總年薪

▲▼黃仁勳在輝達最新的GTC大會上進行發表 。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳10年來首度加薪。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

根據輝達（NVIDIA）提交給美國證券交易委員會（SEC）的委託書，執行長黃仁勳10年來首度「調薪」，基本年薪來到150萬美元（約新台幣4785萬元），與2024年相比增加49%。

根據輝達4月24日提交的文件，黃仁勳除了基本年薪調漲，浮動薪資也增加100萬美元（約新台幣3190萬元），與2024年相比增加50%，股票獎勵增至3880萬美元（約新台幣12億元），使得薪資總額達到4990萬美元（約新台幣16億元）。

而薪酬委員會認為，「考慮到其他高階主管的基本薪資與內部公平性」，這次調薪是合適的。

委託書指出，黃仁勳2025年的薪資還包括350萬美元（約新台幣1.1億元）的住家保全、諮詢費與司機服務。過去1年，他的住家保全與諮詢費總計220萬美元（約新台幣7000萬元）。

▲▼DeepSeek來勢洶洶，輝達股價大跌。（圖／路透）

CNBC報導，黃仁勳近年透過公司股份賺進數百億美元，卻是10年來首度調高基本薪資。輝達正處於繁榮時期，透過向最強大AI模型與工作負載提供動力的圖像處理器（GPU），成為全球最有價值的公司之一。

根據輝達2月的一份報告，其2025財政年收入已經成長114%，達到1305億美元（約新台幣4兆元）。2022年年底至2024年年底，該公司股價上漲超過9倍，黃仁勳持有約3.5%股份，目前價值約940億美元（約新台幣3兆元）。

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